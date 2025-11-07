Uno Santa Fe | Santa Fe | obra

Ya tiene fecha de reactivación la obra de la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad

Lo confirmó el secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, Leonel Marmiroli. La obra es primordial para mejorar el servicio en los barrios del noroeste

7 de noviembre 2025 · 11:15hs
Una obra importante para la ciudad de Santa Fe

Una obra importante para la ciudad de Santa Fe
Ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe

La obra de ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe se reactivaría después del 15 de noviembre, según confirmó el secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, Leonel Marmiroli, en diálogo con el programa Mañana UNO que conduce Fabián Acosta en FM 106.3.

Se trata de una obra estratégica para mejorar el caudal y la presión del servicio, principalmente en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Embed

La obra, que comenzó en abril de 2022, estuvo paralizada durante gran parte del último año debido a cambios en el financiamiento nacional, y posee actualmente un avance del 13%. Según explicó Marmiroli, en los últimos meses la provincia y el Gobierno Nacional avanzaron en una renegociación con la empresa contratista, lo que permitiría retomar los trabajos en los próximos días.

“Estamos cerca de lograr un acuerdo y después del 15 de noviembre estaremos en condiciones de reiniciar la obra. Es una gran noticia para la ciudad”, señaló el funcionario.

Una obra clave para la producción de agua potable

La ampliación de la planta permitirá duplicar el 70% de la capacidad actual de potabilización, lo que impactará directamente en el abastecimiento y en la presión domiciliaria. “La obra prevé una nueva toma de agua, preparada para escenarios de bajante del río y fenómenos climáticos extremos. También se reforzará la conducción de agua cruda hacia la planta”, detalló Marmiroli.

Los barrios del noroeste, que suelen registrar baja presión, serán los principales beneficiarios.

tanque agua planta potabilizadora
Ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe

Financiamiento y plazos estimados

El saldo de obra pendiente asciende a 44.000 millones de pesos, monto que se irá actualizando por índices oficiales. La obra mantendrá al mismo contratista original, agrupado en una UTE, y se desarrollará bajo el nuevo esquema de pagos acordado con Nación.

Marmiroli explicó que la obra podría demandar entre 18 y 20 meses de ejecución una vez retomada: “Aspiramos a julio de 2027 para finalizar la planta y ponerla en funcionamiento.”

La provincia destacó que la planta potabilizadora de Rafaela y la de Granadero Baigorria ya retomaron su actividad, con certificados pagados regularmente por el Gobierno Nacional, lo que da mayor previsibilidad financiera.

Expectativa vecinal y seguimiento

La obra había despertado gran expectativa en la ciudad y especialmente en barrio Candioti, donde se ejecutan la mayoría de las estructuras. Su paralización derivó en reclamos y preocupación por los plazos.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que habrá monitoreo permanente para evitar nuevas interrupciones.

• LEER MÁS: Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

obra planta agua ciudad
Noticias relacionadas
Los docentes reclaman por la vuelta del pago de ganancias

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

el salario no es ganancia: fuerte reclamo de amsafe tras el regreso de las retenciones

El salario no es ganancia": fuerte reclamo de Amsafé tras el regreso de las retenciones

viernes lluvioso en la ciudad de santa fe

Viernes lluvioso en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: Será la Corte la que deba resolver

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Último Momento
Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: Será la Corte la que deba resolver

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Ovación
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Colapinto: Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor

Colapinto: "Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor"

Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos