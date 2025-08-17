Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe comenzó la formación de policías en el uso de las pistolas Taser

Instructores imparten cursos a capacitadores. La Policía recibió 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna por una licitación del Gobierno de Santa Fe

17 de agosto 2025 · 11:15hs
La Policía de Santa Fe está capacitando a los agentes para el uso de las pistolas Taser

El Gobierno de de la provincia de Santa Fe comenzó la distribución y capacitación para el uso de armas de baja letalidad que incorporará la Policía provincial: 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna, adquiridas en marzo tras una licitación impulsada por el gobernador, Maximiliano Pullaro.

pistolas Taser Santa Fe Policía instructores 3

El Ministerio de Justicia y Seguridad dictó una resolución que protocoliza el uso progresivo de la fuerza, con el fin de asegurar que los agentes sigan los procedimientos adecuados al emplear estas herramientas.

Formación de instructores en la provincia de Santa Fe

Las capacitaciones se iniciaron con instructores que luego entrenarán a los policías habilitados para su uso. “Comenzamos con la formación de cuatro instructores maestros, capacitados en Buenos Aires junto a fuerzas de otras provincias por la empresa fabricante. El curso fue de muy alto nivel”, explicó el comisario supervisor Manuel Berraz Montyn.

pistolas Taser Santa Fe Policía instructores 4

El oficial detalló que actualmente forman a 15 instructores, quienes replicarán los contenidos en sus destinos a lo largo de la provincia. “Todos somos instructores de tiro con años de experiencia y formación en metodología. Esto es un paso más para transmitir con éxito conocimientos sobre un recurso completamente novedoso”, señaló.

Cómo es la práctica con pistolas Taser

El entrenamiento cuenta con un protocolo de seguridad dividido en dos áreas: una línea segura, para observadores y el personal que recibirá la descarga, y una zona de práctica, marcada con tatamis, donde el operador despliega el arma.

pistolas Taser Santa Fe Policía instructores

Antes del disparo, el cursante recibe la orden de alistarse y la advertencia verbal del disparo. El impacto de los dardos dura cinco segundos, tras lo cual un asistente sujeta y lateraliza a la persona para evitar caídas. Luego se retiran los dardos, se realiza la asepsia y se resguardan para peritaje. El participante es acompañado durante diez minutos para descartar cualquier complicación.

pistolas Taser Santa Fe Policía instructores 2

Inversión en equipamiento

La licitación incluyó, además, la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. Las pistolas Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves. Las lanzadoras Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.

Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad ciudadana.

Santa Fe Taser policía pistolas pistolas Taser instructores
