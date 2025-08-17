Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

Unión hizo ilusionar a su gente con la aplastante victoria ante Instituto, en un Clausura que da muchas oportunidades y con la Copa Argentina como desafío.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 12:33hs
Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

Prensa Unión

La victoria de Unión ante Instituto en Alta Córdoba no solo rompió estadísticas: en 25 minutos el equipo marcó cuatro goles, igualando lo que había conseguido en toda la etapa reciente de Leonardo Madelón. Ese dato no es menor, porque simboliza mucho más que un triunfo: marca el resurgir de un equipo que arrancó la segunda parte de la temporada pensando únicamente en asegurar la permanencia, pero que hoy empieza a replantearse sus objetivos.

Del descenso a la pelea por la cima

Antes del duelo en Córdoba, Unión cargaba con un historial preocupante: llevaba nueve partidos bajo Madelón con apenas cuatro goles en 810 minutos, y no ganaba como visitante desde hacía casi 10 meses. La victoria por 4-0, con figuras estelares como Mauro Pittón, Lautaro Vargas y Valentín Fascendini, no solo rompió esa racha, sino que mostró al equipo sólido, compacto y letal en ofensiva.

LEER MÁS: El aura de Madelón ilumina a Unión en la goleada ante Instituto

Ahora, el Tate se ubica entre los primeros puestos de la Zona B del Clausura, se aleja de a poco del peligro de descenso y exhibe un estilo de juego que combina rabia, agresividad y eficacia, la esencia del ADN de Madelón.

La proyección hacia adelante

Lo que viene para Unión invita al optimismo y a la planificación inteligente: el próximo desafío será Huracán, otro de los animadores del certamen, que recibirá el domingo a las 14 en el 15 de Abril.

Mantener la buena producción de puntos frente a un rival de este calibre le permitiría a Madelón encarar la Copa Argentina con lo mejor del equipo, con la ilusión de alcanzar los cuartos de final, aunque primero tendrá un gran escollo como River, mientras que Racing espera en la siguiente fase.

Un equipo sin techo

Unión demostró ser un conjunto confiable y de gran rendimiento, con poder de gol letal, capacidad de control en el mediocampo y solidez defensiva. El partido en Córdoba podría marcar un antes y un después: si mantiene esta forma, el equipo no solo consolidará su permanencia, sino que también podrá aspirar a más, incluso desafiando los pronósticos iniciales.

LEER MÁS: Figura y líder de Unión: el gran partido de Pittón ante Instituto

El mensaje es claro: el ADN de Madelón está intacto, y Unión transita un crecimiento que parece no tener techo. Lo que empezó como un objetivo modesto, hoy se perfila como una temporada con ambición real de protagonismo, donde cada victoria y cada rendimiento sólido construyen un camino hacia algo más grande.

Unión Madelón Instituto
Noticias relacionadas
figura y lider: el gran partido de pitton ante instituto

Figura y líder: el gran partido de Pittón ante Instituto

el aura de madelon que comienza a brillar en todo su esplendor en union

El aura de Madelón que comienza a brillar en todo su esplendor en Unión

azul de confianza: union y la camiseta que corto la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

union, con el foco en huracan para prolongar su levantada

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Lo último

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Último Momento
Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

El Papa espera el éxito de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

El Papa espera el "éxito" de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

Ovación
Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"