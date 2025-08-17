Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El español Marc Márquez sigue siendo líder con 418 puntos y se acerca a su séptimo Mundial de MotoGP, tras ganar en Austria.

El piloto de Ducati Marc Márquez se quedó hoy con la victoria en el Gran Premio de Austria y consiguió su noveno triunfo en la temporada 2025 de la Moto GP.

El español de 32 años se repuso a haber clasificado cuarto, ganó dos posiciones en las primeras dos curvas y fue paciente a la hora de atacar para quedarse con una nueva victoria.

Completaron el podio el español Fermín Aldeguer, con su Gresini y el italiano Marco Bezzecchi, de la escudería Aprilia Racing. En el cuarto lugar finalizó el español Pedro Acosta, de Red Bull KTM, y quinto fue el italiano Enea Bastianini, quien también compite con KTM.

Con un nuevo triunfo, el 97° de su carrera, el histórico piloto español se mantiene en la punta de la temporada 2025 de la Moto GP, con 418 puntos y 142 unidades de ventaja sobre su principal competidor, su hermano Alex.

El desarrollo de la carrera en Austria

En la primera vuelta, mientras Bezzecchi mantenía la pole position y dictaba el ritmo de la carrera, Marc Márquez superó a su hermano apenas en la primera curva y empezó a atacar a su compañero de equipo, el italiano Francesco Bagnaia.

El adelanto sobre el italiano solo se demoraría una vuelta más, ya que en la tercera curva el experimentado español intentó por adentro, en un giro muy cerrado, y pudo salir con ventaja para ganar una nueva posición y alcanzar el segundo puesto.

En la vuelta 15 se mostraron las banderas amarillas en el sector tres, por un duro accidente del español Jorge Martín, quien corre con Aprilia Racing. El vigente campeón de la Moto GP no pudo mantenerse en la pista sobre la entrada de la curva siete, con una caída que lo hizo rodar por la grava. De todas formas, el piloto de 27 años, que lleva un 2025 de poca acción por las lesiones, pudo salir caminando por sus propios medios.

Marc Márquez repitió la maniobra en el giro 19, volviendo a aprovechar el interior de la curva tres para ganar ventaja sobre el italiano Bezzecchi, quien pudo devolverle el adelantamiento en la curva seis.

Una vuelta más tarde, una nueva maniobra por el lado interior de la pista del español dejó desairado a Bezzecchi, en la curva uno, para luego alejarse en la recta siguiente y liderar la carrera en las ocho vueltas finales.

Así, el piloto de 32 años consiguió el primer triunfo de su carrera en el Red Bull Ring, el circuito austríaco utilizado por la Moto GP y la Fórmula 1.

En la próxima fecha, el campeonato mundial de motociclismo se mudará a Hungría, para correr en el circuito de Balaton Park el próximo domingo, 24 de agosto.