El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Gastón Zárate, imputado y luego desvinculado en la causa por el crimen de Nora, ahora fue acusado por atacar y provocar la muerte de un hombre en una cancha de Río Cuarto

Gastón Zárate, conocido como “el Perejil” por haber sido imputado y luego desvinculado en la causa por el crimen de Nora Dalmasso , fue detenido este sábado en Río Cuarto acusado de haber asesinado a un hombre durante una pelea en una cancha de fútbol, informaron fuentes policiales citadas por el diario La Voz de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en un complejo privado ubicado en calle Lamadrid al 1500. Según el parte policial, Zárate jugaba un partido junto a sus hijos, de 15 y 17 años, cuando mantuvo una discusión con Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

En medio de la pelea, Zárate tomó un hierro que había en el lugar y se lo incrustó en la cabeza a Acuña Ustarroz, quien murió en el acto. Los servicios médicos solo constataron el deceso. El agresor fue detenido en el mismo predio.

Zárate alcanzó notoriedad pública en 2007, cuando fue detenido en el marco de la investigación por el femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006. Pintor de oficio, había realizado trabajos en la casa de la víctima y fue imputado por “violación y homicidio” a pedido de los fiscales que llevaban la causa

Tras una fuerte movilización social que denunció que se lo usaba como “chivo expiatorio”, fue liberado y en 2011 quedó sobreseído en forma definitiva. En 2022 declaró como testigo en el juicio contra Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, donde aseguró que la Policía y el entonces abogado del viudo le “armaron la causa”.

El caso Dalmasso sigue abierto: en diciembre de 2024 el fiscal Pablo Jávega imputó al parquetista Roberto Marcos Bárzola, tras hallarse coincidencias de ADN en la bata con la que fue estrangulada la víctima. Sin embargo, a casi 18 años del crimen, la causa enfrenta riesgos de prescripción.

