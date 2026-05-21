El costo de la construcción en Gran Santa Fe subió 3,2%: cuánto sale el metro cuadrado

El informe del IPEC reveló que el incremento estuvo impulsado principalmente por la mano de obra y los materiales. En la comparación interanual, el aumento alcanza el 20,1%

La construcción volvió a mostrar un incremento en el aglomerado Gran Santa Fe durante abril de 2026. Según el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), el costo de la construcción registró una suba del 3,2% respecto de marzo, impulsada por el aumento en los capítulos de materiales , mano de obra y gastos generales .

De acuerdo al relevamiento oficial, el capítulo Materiales aumentó un 3% , mientras que la mano de obra tuvo una suba del 3,9% y los gastos generales avanzaron un 0,8% . Además, el indicador acumuló un incremento del 7,2% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 20,1% .

Uno de los datos más relevantes del informe es que el valor del metro cuadrado de construcción en el Gran Santa Fe alcanzó en abril los $919.835,02, superando ampliamente los $891.425 registrados en marzo.

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En abril de 2026, el Costo de la construcción registró una variación mensual del 3,2% en ambos aglomerados.

El valor del metro cuadrado fue de $919.835 para el Gran Santa Fe y $914.094 para el Gran Rosario

Informe https://t.co/fKTjAxnHk2 pic.twitter.com/b3OUzGbw2N — IPEC Santa Fe (@IPECSantaFe) May 20, 2026

Qué materiales aumentaron más en Santa Fe

Dentro del capítulo materiales, el IPEC destacó fuertes subas en distintos insumos vinculados a instalaciones y terminaciones de obra. Los mayores incrementos se registraron en:

Cañería pvc cloacal/pluvial : 10,1%

: 10,1% Cañería pp agua fría y caliente : 8,7%

: 8,7% Instalaciones de gas : 8,4%

: 8,4% Impermeabilizaciones : 7,9%

: 7,9% Cementos : 6,2%

: 6,2% Grifería: 5,1%

Entre los insumos relevados también se observaron aumentos importantes en el precio del cemento portland, los ladrillos comunes, la arena, el cascote de ladrillo y distintos tipos de caños utilizados en instalaciones sanitarias y eléctricas.

El impacto de la mano de obra

El informe del IPEC indicó además que el incremento en el capítulo mano de obra estuvo relacionado con el acuerdo salarial de la Uocra, que estableció aumentos del 2% en marzo y del 1,9% en abril sobre los salarios básicos del sector de la construcción.

En cuanto a los distintos ítems de obra, las mayores subas mensuales en el Gran Santa Fe se dieron en el rubro Varios (4,8%), seguido por instalaciones sanitarias (4,6%), capas aisladoras (4,5%) y pisos (4,1%).

Cómo mide el IPEC el costo de la construcción

El indicador elaborado por el IPEC mide mensualmente cuánto cuesta construir una vivienda tipo unifamiliar de 69,50 metros cuadrados en los aglomerados de Gran Santa Fe y Gran Rosario. Para el cálculo se toman en cuenta precios de materiales, costos de mano de obra y otros gastos asociados a la actividad de la construcción.