Uno Santa Fe | Santa Fe | Seguridad

El ministro de Seguridad de Santa Fe sobre la edad de imputabilidad: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Pablo Cococcioni consideró que en algunos casos, y tras un dictamen pericial, los menores de esa edad podrían afrontar un proceso penal

29 de enero 2026 · 13:29hs
El ministro de Seguridad de Santa Fe sobre la edad de imputabilidad: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años

Prensa

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores acusados de cometer delitos aberrantes o de fuerte impacto público. “Nuestra posición siempre fue clara en ese sentido, no somos oportunistas. Siempre insistimos en la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil en Argentina y de ampliar la punibilidad que hoy está hasta en los 16 años”, dijo el funcionario.

Cococcioni brindó este jueves una conferencia de prensa en la sede local de Gobernación para realizar un repaso de los últimos temas cuando faltan pocos días para que concluya el primer mes del año. En ese marco, uno de los temas que se coló en la agenda fue el espeluznante asesinato del chico Jeremías Monzón de 15 años ocurrido en diciembre en la ciudad de Santa Fe, a manos de un grupo de adolescentes.

Lo atroz del crimen y las edades de los implicados hizo que el gobierno nacional reimpulse y presente un proyecto de ley en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. La iniciativa que debe ser analizada en el Parlamento fue apoyada explícitamente por el gobernador Maximiliano Pullaro en los últimos días, y hoy el responsable del área Seguridad en la provincia revalidó esa posición.

cococcioni.jpg
pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provinical

pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provinical

A qué edad se podría imputar a un menor

Cococcioni expresó en ese sentido hoy: “Creemos que, respecto de los proyectos oficiales que están en discusión, deberíamos ir más lejos para habilitar la imputabilidad de menores, perforando el piso de los 14 años. Había que ir incluso a menores de esa edad cuando haya un dictamen que indique que el chico tuvo la capacidad de comprender la gravedad y la criminalidad del hecho”.

El titular de Justicia y Seguridad expresó que “se puede hablar de una edad (de imputabilidad) en general para todo tipo de criminalidad, pero hay hechos de particular gravedad o aberrantes que habilitaría bajar la edad. La edad de imputabilidad es el número que puso un legislador para presumir que a partir de ese momento en la vida de una persona tiene un nivel de madurez intelectual que le permite comprender la criminalidad de sus actos y hacerse responsable de los delitos que comente. Pero ¿qué pasa si en un caso concreto, un menor de 16 años realmente comprende la criminalidad del hecho?”.

En ese sentido, consideró que “en algunos casos excepcionales habría que sujetarlos al dictamen de un perito para ver si el menor pude ser inimputable. Lo que determina la imputabilidad no es la edad, sino la comprensión del acto. No todas las personas maduran al mismo tiempo. Algunos maduran antes, otros más tarde. Depende de factores educativos, familiares, sociales y culturales. Puede haber un baremo que se tome como parámetro en general, pero también puede ser que, con un dictamen de peritos, se sancione penalmente a alguien con menos de esa edad, si en el caso concreto se demuestra que tuvo capacidad de comprender la criminalidad del hecho”.

• LEER MÁS: La Iglesia santafesina cuestiona la baja de imputabilidad y advierte que "no soluciona la inseguridad"

Seguridad Santa Fe imputabilidad
Noticias relacionadas
El caso Jeremías Monzón abrió, otra vez, el debate sobre la Ley Penal Juvenil

La Iglesia santafesina cuestiona la baja de imputabilidad y advierte que "no soluciona la inseguridad"

Cronograma de pagos

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

La demanda de consumo de energía cambió de horario: no es mas nocturno, se da a la siesta

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Censo nacional docente

Educación y descenso demográfico: la caída de la matrícula primaria obligará a Santa Fe a reordenar escuelas, cargos y recursos hacia 2030

Lo último

Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

Último Momento
Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

¿Habrá un cuarto amistoso para Colón antes del inicio de la Primera Nacional?

¿Habrá un cuarto amistoso para Colón antes del inicio de la Primera Nacional?

Fiscal Cecchini: Hubo una promesa previa de ayuda tras el crimen de Jeremías Monzón

Fiscal Cecchini: "Hubo una promesa previa de ayuda tras el crimen de Jeremías Monzón"

Ovación
Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Conflicto con Colón: América de Cali le baja el pulgar a José Neris

Conflicto con Colón: América de Cali le baja el pulgar a José Neris

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único