Uno Santa Fe | Santa Fe | San José del Rincón

San José del Rincón modificó las reglas para los remises: qué cambia para los vehículos

La nueva ordenanza amplía la antigüedad permitida y busca adaptar la actividad a la competencia de Uber, DiDi y otras plataformas

27 de septiembre 2026 · 12:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nueva normativa para remises

gentileza

Nueva normativa para remises

El servicio de remises en San José del Rincón tendrá nuevas reglas luego de que el Concejo Municipal aprobara por unanimidad una modificación de la normativa que regula la actividad. Uno de los principales cambios está vinculado con la antigüedad de los vehículos habilitados para prestar el servicio.

La modificación surgió luego de un proceso de trabajo que involucró a los distintos sectores relacionados con la actividad. Según explicó la concejala socialista Camila del Curto, se realizaron reuniones con el Ejecutivo municipal, el área de Habilitaciones, los concejales y las dos empresas que actualmente prestan el servicio de remises en la ciudad.

El objetivo fue revisar una normativa que había sido modificada en distintas oportunidades y adaptarla al escenario actual, marcado también por la aparición de plataformas y aplicaciones de viajes como Uber y DiDi.

"Nosotros teníamos una normativa que ya venía siendo modificada en varias oportunidades y hoy el contexto también ha cambiado con el ingreso de estas nuevas plataformas y aplicaciones", explicó Del Curto.

Qué cambia para los remises de San José del Rincón

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la modificación de la antigüedad permitida para los vehículos que prestan el servicio de remís. La concejala señaló que se decidió ampliar la cantidad de años contemplados por la normativa anterior.

El cambio adquiere especial relevancia porque en octubre de 2025 se había establecido una excepción por un año a la exigencia de actualización de los modelos de los vehículos destinados al servicio. Con la nueva ordenanza, el Concejo buscó establecer una regulación más acorde con la realidad actual de los prestadores y evitar que la actividad dependa de sucesivas prórrogas.

"Nosotros en el Concejo habitualmente siempre seguimos extendiendo prórrogas de habilitaciones y decíamos: no puede ser que vivamos de la excepción en vez de la norma. Entonces tenemos que sanear las normas", sostuvo Del Curto.

Además de la cuestión vinculada con la antigüedad de los vehículos, la nueva normativa contempla otros cambios para facilitar la habilitación de agencias de remises.

Entre ellos, se redujo la cantidad de vehículos necesarios para habilitar una agencia, se eliminó el tratamiento de las tarifas dentro de la regulación y se modificaron aspectos vinculados con la liberación de la chapa patente.

"Se le aumentó la cantidad de años, la antigüedad; se redujo la cantidad de vehículos que se necesita para habilitar la agencia y se trabajó sobre el tema de la liberación de la chapa patente", detalló la concejala.

Una normativa consensuada con los remiseros

Del Curto destacó que la modificación fue producto de un proceso de diálogo entre los distintos actores involucrados. Las reuniones permitieron conocer la situación de las empresas y de quienes trabajan en el servicio y, al mismo tiempo, comparar la normativa de San José del Rincón con las regulaciones vigentes en Santa Fe y otras localidades.

La concejala también señaló que los remiseros plantearon durante las reuniones las dificultades que atraviesa el sector frente a la competencia de las aplicaciones de viajes, situación que, según expresaron, genera condiciones que consideran desfavorables para el servicio tradicional.

En ese contexto, el objetivo de la reforma fue flexibilizar algunos requisitos, pero manteniendo como ejes la seguridad de los pasajeros, de los conductores y las condiciones de transitabilidad y prestación del servicio.

La nueva ordenanza fue aprobada por unanimidad en la sesión del Concejo de San José del Rincón. Del Curto remarcó que el texto fue trabajado en comisión y que se logró reunir en una misma mesa a las empresas de remises, el área de Habilitaciones, el Ejecutivo y los concejales.

"Fue un trabajo de un consenso generalizado y me parece que es algo que para la ciudad suma", afirmó la edil.

San José del Rincón remises vehículos ordenanza
Noticias relacionadas
Turismo en la provinicia de santa fe

Turismo en la ciudad de Santa Fe: bajó la ocupación hotelera, pero crecieron los vuelos desde Sauce Viejo

La provincia reúne el 15,6% del stock nacional y avanza hacia establecimientos de mayor escala, tecnología y productividad

Santa Fe se consolida como el segundo polo porcino de Argentina: concentra el 18% de la faena

El cierre de los Juegos Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

el tiempo en santa fe: anuncian lluvias y un fuerte descenso de temperatura para la semana

El tiempo en Santa Fe: anuncian lluvias y un fuerte descenso de temperatura para la semana

Lo último

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Último Momento
Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Ovación
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico