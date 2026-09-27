San José del Rincón modificó las reglas para los remises: qué cambia para los vehículos

La nueva ordenanza amplía la antigüedad permitida y busca adaptar la actividad a la competencia de Uber, DiDi y otras plataformas

El servicio de remises en San José del Rincón tendrá nuevas reglas luego de que el Concejo Municipal aprobara por unanimidad una modificación de la normativa que regula la actividad. Uno de los principales cambios está vinculado con la antigüedad de los vehículos habilitados para prestar el servicio.

La modificación surgió luego de un proceso de trabajo que involucró a los distintos sectores relacionados con la actividad. Según explicó la concejala socialista Camila del Curto , se realizaron reuniones con el Ejecutivo municipal , el área de Habilitaciones , los concejales y las dos empresas que actualmente prestan el servicio de remises en la ciudad.

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El objetivo fue revisar una normativa que había sido modificada en distintas oportunidades y adaptarla al escenario actual, marcado también por la aparición de plataformas y aplicaciones de viajes como Uber y DiDi.

"Nosotros teníamos una normativa que ya venía siendo modificada en varias oportunidades y hoy el contexto también ha cambiado con el ingreso de estas nuevas plataformas y aplicaciones", explicó Del Curto.

Qué cambia para los remises de San José del Rincón

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la modificación de la antigüedad permitida para los vehículos que prestan el servicio de remís. La concejala señaló que se decidió ampliar la cantidad de años contemplados por la normativa anterior.

El cambio adquiere especial relevancia porque en octubre de 2025 se había establecido una excepción por un año a la exigencia de actualización de los modelos de los vehículos destinados al servicio. Con la nueva ordenanza, el Concejo buscó establecer una regulación más acorde con la realidad actual de los prestadores y evitar que la actividad dependa de sucesivas prórrogas.

"Nosotros en el Concejo habitualmente siempre seguimos extendiendo prórrogas de habilitaciones y decíamos: no puede ser que vivamos de la excepción en vez de la norma. Entonces tenemos que sanear las normas", sostuvo Del Curto.

Además de la cuestión vinculada con la antigüedad de los vehículos, la nueva normativa contempla otros cambios para facilitar la habilitación de agencias de remises.

Entre ellos, se redujo la cantidad de vehículos necesarios para habilitar una agencia, se eliminó el tratamiento de las tarifas dentro de la regulación y se modificaron aspectos vinculados con la liberación de la chapa patente.

"Se le aumentó la cantidad de años, la antigüedad; se redujo la cantidad de vehículos que se necesita para habilitar la agencia y se trabajó sobre el tema de la liberación de la chapa patente", detalló la concejala.

Una normativa consensuada con los remiseros

Del Curto destacó que la modificación fue producto de un proceso de diálogo entre los distintos actores involucrados. Las reuniones permitieron conocer la situación de las empresas y de quienes trabajan en el servicio y, al mismo tiempo, comparar la normativa de San José del Rincón con las regulaciones vigentes en Santa Fe y otras localidades.

La concejala también señaló que los remiseros plantearon durante las reuniones las dificultades que atraviesa el sector frente a la competencia de las aplicaciones de viajes, situación que, según expresaron, genera condiciones que consideran desfavorables para el servicio tradicional.

En ese contexto, el objetivo de la reforma fue flexibilizar algunos requisitos, pero manteniendo como ejes la seguridad de los pasajeros, de los conductores y las condiciones de transitabilidad y prestación del servicio.

La nueva ordenanza fue aprobada por unanimidad en la sesión del Concejo de San José del Rincón. Del Curto remarcó que el texto fue trabajado en comisión y que se logró reunir en una misma mesa a las empresas de remises, el área de Habilitaciones, el Ejecutivo y los concejales.

"Fue un trabajo de un consenso generalizado y me parece que es algo que para la ciudad suma", afirmó la edil.