Uno Santa Fe | Santa Fe | turismo

Turismo en la ciudad de Santa Fe: bajó la ocupación hotelera, pero crecieron los vuelos desde Sauce Viejo

Mientras la ocupación hotelera de la ciudad de Santa Fe cayó un 6,8% en julio, el tráfico aéreo provincial creció 4,4%.

27 de septiembre 2026 · 11:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Turismo en la provinicia de santa fe

gentileza

Turismo en la provinicia de santa fe

La ciudad de Santa Fe registró en julio de 2026 una caída en la ocupación hotelera respecto al mismo mes del año anterior, según el último informe de Turismo publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). En paralelo, el movimiento aéreo de la provincia mostró una suba interanual, aunque el Aeropuerto Sauce Viejo —que opera en la capital provincial— fue la excepción a esa tendencia.

La ocupación hotelera cayó en la capital provincial

Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada junto al INDEC, la tasa de ocupación de habitaciones en la ciudad de Santa Fe se ubicó en 44,2% durante julio, una baja de -3,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

Las habitaciones efectivamente ocupadas también retrocedieron: se contabilizaron 12.014 unidades utilizadas, un -6,8% interanual. En la comparación con junio, en cambio, hubo una mejora del 6,0%, señal de una recuperación mensual dentro de la tendencia negativa de fondo.

En cuanto a las plazas (camas disponibles), la tasa de ocupación fue del 31,4%, con una leve baja de -0,4 puntos porcentuales respecto a julio de 2025. Las plazas ocupadas cayeron un -9,7% interanual, aunque crecieron un 13,9% frente a junio.

Menos oferta, menos turistas

La estructura hotelera de la ciudad se mantuvo estable, con 19 establecimientos entre hoteleros y para-hoteleros, sin variaciones ni mensuales ni interanuales.

Sin embargo, la oferta de alojamiento se redujo: las habitaciones disponibles bajaron un -0,5% interanual (27.187 unidades) y las plazas disponibles cayeron un -8,7% (61.473 plazas).

El flujo de viajeros también se contrajo: la ciudad recibió 13.023 viajeros en julio, un -4,0% menos que un año atrás, aunque con un repunte mensual del 13,6% frente a junio.

Las pernoctaciones totalizaron 19.310 noches, con una baja interanual del -9,7%. De ese total, 17.035 correspondieron a turistas residentes (-11,2%), mientras que las no residentes treparon un 3,3%, hasta las 2.275 noches, marcando una de las pocas variaciones positivas del informe.

La estadía promedio, más corta

La duración de estadía promedio de los turistas en la ciudad de Santa Fe fue de 1,5 noches en julio, lo que representó una caída del 5,9% respecto al mismo mes de 2025.

Sauce Viejo, a contramano de la tendencia provincial

Mientras el transporte aéreo de la provincia creció un 4,4% interanual —impulsado por el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas"—, el Aeropuerto Sauce Viejo, que sirve a la ciudad de Santa Fe, tuvo un comportamiento opuesto: movilizó 8.983 pasajeros en julio, una baja del -16,7% frente a igual mes de 2025.

En la comparación mensual, no obstante, Sauce Viejo mostró una mejora del 34,1% respecto de junio, en línea con la reactivación general del tráfico aéreo provincial de invierno a mediados de año.

En términos de participación, la terminal santafesina explicó apenas el 12% del flujo aéreo total de la provincia, frente al 88% que concentró la terminal rosarina.

turismo Santa Fe Hotel vuelos
Noticias relacionadas
Nueva normativa para remises

San José del Rincón modificó las reglas para los remises: qué cambia para los vehículos

aumento la nafta en santa fe: cuanto cuesta llenar un tanque

Aumentó la nafta en Santa Fe: cuánto cuesta llenar un tanque

La provincia reúne el 15,6% del stock nacional y avanza hacia establecimientos de mayor escala, tecnología y productividad

Santa Fe se consolida como el segundo polo porcino de Argentina: concentra el 18% de la faena

El cierre de los Juegos Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Lo último

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Último Momento
Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Ovación
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico