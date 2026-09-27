Turismo en la ciudad de Santa Fe: bajó la ocupación hotelera, pero crecieron los vuelos desde Sauce Viejo

Mientras la ocupación hotelera de la ciudad de Santa Fe cayó un 6,8% en julio, el tráfico aéreo provincial creció 4,4%.

La ciudad de Santa Fe registró en julio de 2026 una caída en la ocupación hotelera respecto al mismo mes del año anterior, según el último informe de Turismo publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) . En paralelo, el movimiento aéreo de la provincia mostró una suba interanual, aunque el Aeropuerto Sauce Viejo —que opera en la capital provincial— fue la excepción a esa tendencia.

Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera , elaborada junto al INDEC , la tasa de ocupación de habitaciones en la ciudad de Santa Fe se ubicó en 44,2% durante julio, una baja de -3,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

Las habitaciones efectivamente ocupadas también retrocedieron: se contabilizaron 12.014 unidades utilizadas, un -6,8% interanual. En la comparación con junio, en cambio, hubo una mejora del 6,0%, señal de una recuperación mensual dentro de la tendencia negativa de fondo.

En cuanto a las plazas (camas disponibles), la tasa de ocupación fue del 31,4%, con una leve baja de -0,4 puntos porcentuales respecto a julio de 2025. Las plazas ocupadas cayeron un -9,7% interanual, aunque crecieron un 13,9% frente a junio.

Menos oferta, menos turistas

La estructura hotelera de la ciudad se mantuvo estable, con 19 establecimientos entre hoteleros y para-hoteleros, sin variaciones ni mensuales ni interanuales.

Sin embargo, la oferta de alojamiento se redujo: las habitaciones disponibles bajaron un -0,5% interanual (27.187 unidades) y las plazas disponibles cayeron un -8,7% (61.473 plazas).

El flujo de viajeros también se contrajo: la ciudad recibió 13.023 viajeros en julio, un -4,0% menos que un año atrás, aunque con un repunte mensual del 13,6% frente a junio.

Las pernoctaciones totalizaron 19.310 noches, con una baja interanual del -9,7%. De ese total, 17.035 correspondieron a turistas residentes (-11,2%), mientras que las no residentes treparon un 3,3%, hasta las 2.275 noches, marcando una de las pocas variaciones positivas del informe.

La estadía promedio, más corta

La duración de estadía promedio de los turistas en la ciudad de Santa Fe fue de 1,5 noches en julio, lo que representó una caída del 5,9% respecto al mismo mes de 2025.

Sauce Viejo, a contramano de la tendencia provincial

Mientras el transporte aéreo de la provincia creció un 4,4% interanual —impulsado por el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas"—, el Aeropuerto Sauce Viejo, que sirve a la ciudad de Santa Fe, tuvo un comportamiento opuesto: movilizó 8.983 pasajeros en julio, una baja del -16,7% frente a igual mes de 2025.

En la comparación mensual, no obstante, Sauce Viejo mostró una mejora del 34,1% respecto de junio, en línea con la reactivación general del tráfico aéreo provincial de invierno a mediados de año.

En términos de participación, la terminal santafesina explicó apenas el 12% del flujo aéreo total de la provincia, frente al 88% que concentró la terminal rosarina.