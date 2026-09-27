Aumentó la nafta en Santa Fe: cuánto cuesta llenar un tanque

Tras el último aumento de los combustibles, cuánto hay que pagar por la nafta Súper y premium en YPF, Shell y Axion.

El precio de los combustibles volvió a aumentar en Santa Fe y el impacto ya se siente al momento de llenar el tanque. Con los nuevos valores de Shell, Axion e YPF , cargar un auto con un tanque de entre 45 y 65 litros puede representar un desembolso de entre casi $96.000 y más de $163.000 , dependiendo de la petrolera, el tipo de nafta y la capacidad del vehículo.

Los valores exhibidos en los surtidores muestran diferencias importantes entre las distintas marcas. En Shell , la nafta Súper cuesta $2.254 por litro , mientras que la V-Power nafta , de mayor octanaje, se ubica en $2.513 .

En Axion, por su parte, la nafta Súper se comercializa a $2.239 por litro, mientras que la Quantium alcanza los $2.499.

En el caso de YPF, la nafta Súper tiene un valor de $2.139 por litro, mientras que la Infinia, su línea premium, llega a $2.319.

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Cuánto cuesta llenar un tanque de 45 litros

Para un automóvil con un tanque de 45 litros, la diferencia entre cargar nafta Súper o premium puede ser considerable.

En YPF, llenar el tanque con Súper cuesta $96.255, mientras que hacerlo con Infinia demanda $104.355.

En Axion, cargar 45 litros de Súper cuesta $100.755. Si se opta por Quantium, el monto asciende a $112.455.

En Shell, completar un tanque de 45 litros con Súper cuesta $101.430, mientras que con V-Power el gasto llega a $113.085.

Cuánto cuesta llenar un tanque de 65 litros

La diferencia se vuelve todavía más significativa en los vehículos con tanques de mayor capacidad.

Para cargar 65 litros de nafta Súper, en YPF se necesitan aproximadamente $139.035. Si el conductor elige Infinia, el costo sube a $150.735.

En Axion, completar 65 litros con Súper cuesta $145.535, mientras que con Quantium el desembolso llega a $162.435.

En Shell, llenar un tanque de 65 litros con Súper representa $146.510, mientras que hacerlo con V-Power cuesta $163.345.