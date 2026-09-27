Uno Santa Fe | Santa Fe | aumento

Aumentó la nafta en Santa Fe: cuánto cuesta llenar un tanque

Tras el último aumento de los combustibles, cuánto hay que pagar por la nafta Súper y premium en YPF, Shell y Axion.

27 de septiembre 2026 · 12:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Aumentó la nafta en Santa Fe: cuánto cuesta llenar un tanque

José Busiemi

El precio de los combustibles volvió a aumentar en Santa Fe y el impacto ya se siente al momento de llenar el tanque. Con los nuevos valores de Shell, Axion e YPF, cargar un auto con un tanque de entre 45 y 65 litros puede representar un desembolso de entre casi $96.000 y más de $163.000, dependiendo de la petrolera, el tipo de nafta y la capacidad del vehículo.

Los valores exhibidos en los surtidores muestran diferencias importantes entre las distintas marcas. En Shell, la nafta Súper cuesta $2.254 por litro, mientras que la V-Power nafta, de mayor octanaje, se ubica en $2.513.

En Axion, por su parte, la nafta Súper se comercializa a $2.239 por litro, mientras que la Quantium alcanza los $2.499.

En el caso de YPF, la nafta Súper tiene un valor de $2.139 por litro, mientras que la Infinia, su línea premium, llega a $2.319.

• LEER MÁS: Sube la nafta en Santa Fe: YPF confirmó un aumento desde este sábado y se suma a Shell y Axion

Cuánto cuesta llenar un tanque de 45 litros

Para un automóvil con un tanque de 45 litros, la diferencia entre cargar nafta Súper o premium puede ser considerable.

En YPF, llenar el tanque con Súper cuesta $96.255, mientras que hacerlo con Infinia demanda $104.355.

En Axion, cargar 45 litros de Súper cuesta $100.755. Si se opta por Quantium, el monto asciende a $112.455.

En Shell, completar un tanque de 45 litros con Súper cuesta $101.430, mientras que con V-Power el gasto llega a $113.085.

Cuánto cuesta llenar un tanque de 65 litros

La diferencia se vuelve todavía más significativa en los vehículos con tanques de mayor capacidad.

Para cargar 65 litros de nafta Súper, en YPF se necesitan aproximadamente $139.035. Si el conductor elige Infinia, el costo sube a $150.735.

En Axion, completar 65 litros con Súper cuesta $145.535, mientras que con Quantium el desembolso llega a $162.435.

En Shell, llenar un tanque de 65 litros con Súper representa $146.510, mientras que hacerlo con V-Power cuesta $163.345.

aumento Nafta Santa Fe Tanque
Noticias relacionadas
Nueva normativa para remises

San José del Rincón modificó las reglas para los remises: qué cambia para los vehículos

Turismo en la provinicia de santa fe

Turismo en la ciudad de Santa Fe: bajó la ocupación hotelera, pero crecieron los vuelos desde Sauce Viejo

La provincia reúne el 15,6% del stock nacional y avanza hacia establecimientos de mayor escala, tecnología y productividad

Santa Fe se consolida como el segundo polo porcino de Argentina: concentra el 18% de la faena

El cierre de los Juegos Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Lo último

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Último Momento
Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Ovación
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico