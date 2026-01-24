El Puerto de Santa Fe aumentó un 75% su movimiento de cargas en 2025 y operó 226.388 toneladas

La operatoria del puerto capitalino se concentró principalmente en la terminal de agrograneles, con 90.461 toneladas despachadas por vía fluvial.

El Puerto de Santa Fe cerró 2025 con un incremento cercano al 75% en el movimiento de cargas , al alcanzar un total de 226.388 toneladas operadas , según el balance anual del sistema portuario provincial difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La mejora se dio en un contexto de recuperación general de la actividad portuaria en Santa Fe , con desempeños dispares entre las distintas terminales.

De acuerdo con los datos oficiales, la operatoria del puerto capitalino se concentró principalmente en la terminal de agrograneles, con 90.461 toneladas despachadas por vía fluvial, lo que reafirma su inserción en el esquema logístico vinculado a la Hidrovía Paraná–Paraguay y al transporte multimodal. La combinación de cargas fluviales y terrestres volvió a posicionar al Puerto de Santa Fe como un nodo operativo complementario dentro del sistema provincial.

puerto local

Números de los otros puertos de la provincia de Santa Fe

En el balance general, el Puerto de Santa Fe mostró uno de los mayores porcentajes de crecimiento interanual, aunque en términos absolutos continúa lejos de los volúmenes registrados por el Puerto de Rosario, principal terminal de la provincia.

Rosario movilizó durante 2025 3.570.924 toneladas, con un crecimiento del 63,1% respecto del año anterior, impulsado por las exportaciones agroindustriales y el tráfico de contenedores. A lo largo del año operaron más de 240 buques y se movilizaron 85.175 TEU, con un cierre de diciembre marcado por niveles récord en el movimiento de contenedores.

Otro de los puertos con desempeño destacado fue la Terminal II de Villa Constitución, que registró 278.322 toneladas exportadas en 2025. Si bien el crecimiento interanual fue más moderado, del 3%, el volumen acumulado refleja una recuperación sostenida, con un incremento del 340% en comparación con 2023, consolidando su perfil exportador.

En tanto, el Puerto de Reconquista continuó avanzando en un rol más vinculado a los servicios portuarios y logísticos, con desarrollos en actividad naval, ganadera y náutica. Durante el año se concretó la refacción de una barcaza en astilleros, se contabilizaron 81 operaciones ganaderas y se registró un crecimiento sostenido en las guarderías de embarcaciones, que pasaron de 600 en 2023 a 1.200 en 2025.

Desde provincia destacaron las cifras

“Los resultados del sistema portuario santafesino durante 2025 reflejan una decisión clara del Gobierno provincial de poner a la logística al servicio del desarrollo productivo. El crecimiento en toneladas, contenedores y operaciones demuestra que, con gestión, planificación e inversión, nuestros puertos pueden ser competitivos, reducir costos para el sector productivo y fortalecer la inserción de Santa Fe en los mercados nacionales e internacionales”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que “el fortalecimiento del sistema portuario provincial es clave para avanzar hacia una logística más eficiente, integrada y sostenible. La recuperación de la actividad en los distintos puertos muestra que Santa Fe está aprovechando su posición estratégica y su infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción regional”.