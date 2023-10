El rector de la UNL, Enrique Mammarella, preocupado por los carteles colgados frente a la universidad: "Es un mensaje de odio"

"Es un momento raro, justamente cuando más deberíamos estar pensando en las elecciones y los 40 años de democracia amanecimos con este mensaje de odio que no nos lleva a nada, no es constructivo. La universidad es la búsqueda y la construcción colectiva de verdades, no somos dogmáticos, hay que venir a sentarse, escucharse. Mensajes como estos nos dan indignación claramente, pero nos preocupa mucho más, porque creo que necesitamos mucha más educación", expresó.

unl estudiantes carreras (1).jpg

Mammarella recalcó: "Uno acepta que puede haber diferencias y divergencias de miradas, que no todos estemos de acuerdo con el mismo proyecto de país, de lo que representan cada una de las funciones del Estado y los derechos que le corresponden a cada uno de los ciudadanos, el derecho de la educación. Pero se discute sentados, exigiendo, charlando, escuchando al otro para comprenderlo y poder debatir las ideas. Un país se construye con todos, no excluyendo. No se puede denigrar, no se puede con el insulto ni con la destrucción pensar que se construye un país".

"Obviamente como ciudadano me preocupa y también cómo parte la construcción política de lo que se pretende sea un país mejor. Pero es de mayor preocupación desde el punto de vista de la educación, claramente esto demuestra que fallamos en educación y cultura. La cultura del odio es grave y es por ahí donde tenemos que avanzar. Si eso nos pasa es porque tenemos que tener más educación, replantearnos para que la educación obligatoria realmente sea cada vez más obligatoria. Por ahí uno se relaja en el cumplimiento de las responsabilidades que nos corresponden a todos como Estado, en que la educación sea obligatoria como lo establece la ley", indicó el rector de la universidad.

enrique mammarella.jpg Jose Busiemi

Y aclaró: "El cartel no lo vamos a retirar. Este obviamente está dentro de las cuestiones civiles y lo que hace al control de las autoridades policiales y de la ciudad. No me importa quién puso el cartel y por qué, me preocupa que eso refleja una falla grave de la sociedad en cultura y educación. Nos obliga a comprometernos más".

