La Provincia ratificó ante Nación y actores del sector productivo su postura para el nuevo esquema de fiscalización de la vía navegable, con eje en la eficiencia, el federalismo y la competitividad.

Hidrovía: Santa Fe propone un órgano de control sin burocracia, con sede en Rosario y respaldo productivo

En el marco de una jornada de trabajo en Buenos Aires, el Gobierno de Santa Fe volvió a marcar posición sobre el futuro esquema de control de la Hidrovía, al impulsar un modelo profesional, con fuerte respaldo técnico, sin estructuras burocráticas y con sede en Rosario .

La postura provincial fue expuesta durante las reuniones para definir el nuevo órgano de fiscalización de la Vía Navegable Troncal, donde funcionarios santafesinos insistieron en la necesidad de garantizar un rol activo de las provincias ribereñas y evitar la creación de organismos que sumen costos sin mejorar la eficiencia.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “Santa Fe tiene que tener un protagonismo real en la vía troncal” y remarcó que la Provincia acompañará todo el proceso licitatorio, pero con una condición clara: defender los intereses productivos regionales.

En la misma línea, el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, planteó que el eje del debate debe centrarse en la calidad del control. “Sin información, el control se vuelve meramente formal”, advirtió, y propuso avanzar en un sistema basado en datos concretos que permita reducir costos logísticos y mejorar la competitividad portuaria.

Respaldo empresarial y ejes de la propuesta

La iniciativa santafesina logró respaldo de los principales actores del sistema productivo, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Ciara-CEC y la Cámara de Puertos Privados, que coincidieron en la necesidad de contar con un organismo de control sólido y con capacidad técnica.

El planteo se estructura en tres ejes centrales:

rechazo a la burocracia innecesaria, para evitar estructuras que incrementen costos; gobernanza basada en datos, con acceso a información técnica constante; y participación activa de las provincias ribereñas, con un rol vinculante en la toma de decisiones.

En ese marco, Santa Fe propuso formalmente que la Secretaría Ejecutiva del organismo tenga sede en Rosario, por tratarse de un punto estratégico del sistema logístico nacional.

Seguridad y control ambiental, puntos clave

Otro de los aspectos destacados por la delegación santafesina es que el nuevo esquema no se limite al control del dragado, sino que incorpore también condiciones de seguridad y control ambiental en toda la traza.

Para ello, se planteó la necesidad de integrar a la Prefectura Naval Argentina y a equipos técnicos especializados, con el objetivo de garantizar estándares acordes a las exigencias del comercio internacional.

Con el respaldo de universidades y organismos técnicos, Santa Fe busca posicionarse como un actor central en el diseño del nuevo esquema de control, de cara a la futura concesión privada prevista para mayo.

Al cierre del encuentro, hubo coincidencias en torno a un criterio rector: avanzar hacia un modelo de gestión que priorice eficiencia, control real y menor carga administrativa, en un sistema clave por donde sale más del 80% de las exportaciones de granos del país.