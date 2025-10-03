Uno Santa Fe | Santa Fe | Milei

El sábado por la mañana el presidente Javier Milei estará en la ciudad y recorrerá la peatonal San Martín

El presidente de la Nación tiene previsto protagonizar una breve actividad de campaña que será junto a dirigentes y candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA).

3 de octubre 2025 · 07:37hs
El sábado por la mañana el presidente Javier Milei estará en la ciudad y recorrerá la peatonal San Martín

Javier Milei estará por primera vez dese que es presidente en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Javier Milei estará por primera vez dese que es presidente en la ciudad de Santa Fe

El presidente Javier Milei llegará este sábado 4 de octubre a la ciudad de Santa Fe para participar de una actividad proselitista junto a los candidatos de La Libertad Avanza, encabezados por Agustín Pellegrini, con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bajo el lema: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, el mandatario encabezará un acto a las 11.30 en la intersección de San Martín y Mendoza, en plena peatonal santafesina. El evento forma parte de una serie de recorridas por el país con las que el oficialismo busca recuperar protagonismo tras la derrota sufrida en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

Parada en Entre Ríos

Luego de su paso por Santa Fe, Milei tiene previsto trasladarse a la ciudad de Paraná, donde podría realizar una recorrida por el parque Urquiza durante la tarde, acompañado por dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO y postulantes entrerrianos al Congreso de la Nación.

En Entre Ríos, el armado libertario ha ganado impulso tras sellar una alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, lo que permitió la incorporación de sectores del PRO y la UCR a la coalición oficialista.

Objetivo: revertir la derrota de septiembre

La presencia de Milei en el interior del país forma parte de una estrategia para recuperar el perfil combativo que lo llevó a la Presidencia en 2023, luego del duro revés electoral sufrido en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con una diferencia de más de 13 puntos.

Ese resultado marcó el punto más bajo del oficialismo, en un contexto de inestabilidad económica, derrotas legislativas, acusaciones de corrupción y creciente desencanto social.

De hecho, la gira nacional comenzó el lunes pasado en Ushuaia, aunque Milei debió suspender una caminata por las calles fueguinas debido a intensas protestas en su contra.

• LEER MÁS: Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal con "doctrina de tolerancia cero"

Milei presidente Santa Fe
Noticias relacionadas
El senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le dio un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

A lo rockstar. Así fue la fugaz y fervorosa visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe en 2023 como candidato a presidente de la Nación.

Milei desembarcará en la ciudad de Santa Fe y caminará por la peatonal San Martín en plena campaña electoral

La nueva reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se desarrolló en Puerto Madryn.

Maximiliano Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

macri se reunio con milei y francos en olivos: le dije la verdad al presidente

Macri se reunió con Milei y Francos en Olivos: "Le dije la verdad al presidente"

Lo último

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Último Momento
Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Ovación
Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario