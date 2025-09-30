Macri se reunió con Milei y Francos en Olivos: "Le dije la verdad al presidente"

El expresidente confirmó que fue recibido por el mandatario en la quinta presidencial. El libertario admitió que buscan "recomponer" el diálogo tras un distanciamiento.

El expresidente Mauricio Macri confirmó este martes a través de sus redes sociales que mantuvo una "larga reunión" con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado domingo en la Quinta de Olivos.

En una publicación en su cuenta de X, Macri celebró el reinicio de las conversaciones y detalló el tono del encuentro. "El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año", escribió el exmandatario.

En su posteo, el fundador del PRO reveló cuál fue el eje de la conversación y el espíritu con el que se acercó al encuentro. Según sus palabras, la reunión tuvo "siempre la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

Quiebre en la relación entre Macri y Milei

El mensaje de Macri pone fin a las especulaciones y oficializa el restablecimiento de un vínculo que se había mantenido en silencio durante más de un año, marcando un punto de inflexión en la relación entre los dos líderes.

La versión de Macri fue ratificada por el propio Milei, quien en una entrevista en A24 contó cómo se gestó el acercamiento. "Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas", explicó el Presidente.

"A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo. La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos", sentenció Milei, al confirmar la buena sintonía del encuentro del fin de semana.