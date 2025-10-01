Milei desembarcará en la ciudad de Santa Fe y caminará por la peatonal San Martín en plena campaña electoral

El presidente de la Nación tiene previsto protagonizar una breve actividad de campaña en la capital santafesina este sábado. Consistiría en una caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes y candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA).

A lo rockstar. Así fue la fugaz y fervorosa visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe en 2023 como candidato a presidente de la Nación.

El presidente de la Nación, Javier Milei , pisara suelo santafesino este sábado: desembarcará en la capital provincial donde encabezará una breve actividad proselitista en la peatonal San Martín y luego continuará camino hacia la ciudad entrerriana de Paraná, con idéntico objetivo.

“Al final, se resolvió optimizar la agenda presidencial y que Milei visite el mismo día las ciudades de Santa Fe y Paraná” , confirmaron a La Capital fuentes libertarias, suspendiendo la visita de campaña prevista para la ciudad de Rosario.

Respecto del posible desembarco en Rosario, la definición del lugar donde Milei encabezaría el acto de campaña también dependía del diagnóstico de Casa Militar, encargada de la seguridad del primer mandatario.

De campaña en Santa Fe

Por lo pronto, Milei tiene previsto protagonizar una breve actividad de campaña en la ciudad de Santa Fe, que consistiría en una caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes y candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), tras lo cual partirá rumbo a Paraná, también en modo proselitista.

El joven Agustín Pellegrini, primer aspirante a diputado nacional y vice de LLA en Santa Fe, viene recorriendo distintos puntos de la provincia buscando traccionar la figura de Milei y capitalizar un perfil desligado de la “casta”.

Parada en Entre Ríos

En Paraná, el jefe del Estado podría participar de una recorrida por el parque Urquiza, durante la tarde, junto a dirigentes libertarios y del PRO y postulantes a las Cámaras alta y baja nacional.

La alianza entre La Libertad Avanza y el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, permitió la incorporación del PRO y sectores de la UCR al armado libertario en esa provincia.

Los libertarios procuran, a través de las recorridas programadas por el interior del país, recuperar el perfil que llevó a Milei a la Presidencia en 2023 y revertir el impacto negativo de la abultada derrota del 7 de septiembre pasado que ubicó al peronismo, con más de trece puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Ese castigo en las urnas coincidió con el momento de mayor fragilidad política (abonado por las turbulencias en los mercados, fuertes reveses legislativos, sospechas de corrupción y desencanto social) desde que Milei irrumpió en la Casa Rosada.

De hecho, Milei arrancó el lunes la campaña en Ushuaia en medio de protestas. Y tuvo que suspender una caminata por las movilizaciones en su contra en la capital de Tierra del Fuego.

No obstante, en La Libertad Avanza de Santa Fe confían en una recuperación de terreno a partir del reciente respaldo brindado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que proyectan un escenario electoral de tercios (por acción de Provincias Unidas).