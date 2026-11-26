Más tarde abordará el proyecto contra la ludopatía, que se convertirá en ley tras un acuerdo entre el oficialismo y el peronismo.

El Senado comenzó a debatir la reforma electoral que incluye la eliminación de las Paso

El Senado de la Nación comenzó a sesionar este jueves con una agenda cargada de iniciativas y dos proyectos que concentran la atención política: la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para 2027 y la sanción definitiva de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online.

La sesión comenzó pasado el mediodía y el primer tema de peso en el recinto es la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa apunta a suspender las primarias del próximo año y cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados, aunque el oficialismo necesita reunir una mayoría absoluta de 37 votos para aprobarla.

La Libertad Avanza (LLA), que conduce Patricia Bullrich en la Cámara alta, cuenta con 21 senadores propios. Para alcanzar los votos necesarios, negoció con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y espacios provinciales. Según las estimaciones parlamentarias, el oficialismo podría reunir entre 38 y 40 adhesiones.

Entre los respaldos que espera conseguir se encuentran los de los senadores santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada, además de legisladores radicales de otras provincias. También acompañarían representantes del PRO y de Provincias Unidas.

En la vereda opuesta se ubica el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 legisladores, que anticipó su rechazo a la reforma. También se oponen los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero y la senadora Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

La propuesta oficialista no se limita a la suspensión de las Paso. El texto incorpora modificaciones al sistema electoral, entre ellas la afiliación digital a los partidos políticos, la implementación de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, y la incorporación de una opción para votar la lista completa en la Boleta Única de Papel.

Además, contempla suspender la elección de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y restituir la mitad de la publicidad electoral prevista en la legislación vigente.

La ley contra la ludopatía, otro de los ejes de la sesión

El segundo gran tema de la jornada será la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, un proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024 y que podría obtener su aprobación definitiva.

En este caso, el oficialismo y el peronismo alcanzaron un entendimiento para aprobar el texto tal como llegó de Diputados, sin introducir modificaciones que obliguen a devolverlo a la cámara de origen. La iniciativa establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas online. La prohibición alcanza a las plataformas digitales, las redes sociales, los medios de comunicación, los espectáculos y la indumentaria deportiva.

También contempla medidas para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas virtuales y limita la difusión de publicidad en internet, televisión, radio, medios gráficos y cartelería en la vía pública. La excepción prevista comprende los espacios propios de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto, además, establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

En paralelo, La Libertad Avanza buscará impulsar una iniciativa complementaria para combatir el juego clandestino. La propuesta apunta a otorgarle herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para intervenir y bloquear plataformas de apuestas que funcionen sin habilitación.