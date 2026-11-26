Con el circuito Ricardo Tormo agotado, la última fecha del campeonato definirá la corona de Constructores entre Aprilia y Ducati, el segundo puesto entre Martín y Bezzecchi, y marcará el final de una era antes del cambio reglamentario de 2027.

El Campeonato Mundial de MotoGP llega este fin de semana a su cita número 22 y última de la temporada 2026 en el Gran Premio Motul de Valencia. Con las tribunas del Circuito Ricardo Tormo colmadas, el certamen se prepara para un cierre cargado de emociones. Si bien Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) arriba ya consagrado como flamante campeón —sumando su octavo título en la categoría reina—, todavía quedan importantes definiciones en pista y emotivas despedidas que marcarán el final de una era antes de la llegada de las motos de 850cc en 2027.

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Ducati vs. Aprilia: la corona de Constructores en juego

Con el campeonato de pilotos ya resuelto, todas las miradas apuntan a la definición del Mundial de Constructores. Aprilia llega como líder con una ventaja de apenas nueve puntos sobre Ducati. Tras haber asegurado el título de Equipos, la casa de Noale busca cerrar el año con un doblete histórico, impulsada por el gran presente de Marco Bezzecchi, quien viene de un fin de semana perfecto en Portimao (pole position y 37 puntos cosechados) y fue el ganador en Valencia la temporada pasada.

A su favor, la marca italiana cuenta con un cuarteto muy competitivo integrado también por Jorge Martín, Raúl Fernández (escolta en esta pista en 2025) y el japonés Ai Ogura, quien viene de remontar del 15° al 5° lugar en Portugal. Sin embargo, Ducati no se da por vencida: con Márquez corriendo sin presión y el respaldo de Álex Márquez —ganador del Sprint valenciano el año pasado— y Fabio Di Giannantonio, la fábrica de Borgo Panigale promete dar pelea hasta la última vuelta.

Duelo mano a mano por el subcampeonato

Más allá de la lucha entre fábricas, el atractivo principal en pista será la batalla por el segundo puesto del campeonato de pilotos. Jorge Martín y Marco Bezzecchi llegan separados por apenas dos puntos. Tras quedar sin chances matemáticas de pelear por el título en Portugal, ambos buscarán quedarse con la medalla de plata en un duelo directo que promete máxima intensidad, pero dentro de los límites deportivos que ya demostraron respetar en la fecha anterior.

La pelea por el Top 5 y los candidatos silenciosos

Un pelotón de cuatro pilotos separados por 32 puntos disputará los puestos de privilegio detrás del podio final:

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing): El español lidera este grupo con seis unidades de ventaja sobre Ogura. Sin opciones de entrar al Top 3, asegurar el cuarto puesto coronaría una gran temporada sobre la KTM antes de cambiar de aires en 2027.

(Red Bull KTM Factory Racing): El español lidera este grupo con seis unidades de ventaja sobre Ogura. Sin opciones de entrar al Top 3, asegurar el cuarto puesto coronaría una gran temporada sobre la KTM antes de cambiar de aires en 2027. Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio : El japonés aventaja por 11 puntos al italiano en una lucha cerrada antes de que ambos inicien nuevos proyectos la próxima temporada.

y : El japonés aventaja por 11 puntos al italiano en una lucha cerrada antes de que ambos inicien nuevos proyectos la próxima temporada. Raúl Fernández: Necesita una combinación de resultados casi milagrosa para alcanzar el cuarto lugar, aunque su rendimiento reciente lo mantiene en la conversación.

Entre los posibles animadores del fin de semana también destacan Fermín Aldeguer (sexto en Portugal), el novato del año Diogo Moreira (Pro Honda LCR) y el experimentado Johann Zarco, quienes buscarán capitalizar su buen ritmo de carrera.

Despedidas de equipos y el adiós de varios históricos

Valencia será escenario de múltiples cierres de ciclo de cara a la renovación de la grilla en 2027:

Cambios de escudería: Pedro Acosta y Enea Bastianini disputarán su última carrera con KTM; Jorge Martín se despedirá de Aprilia antes de pasar al equipo oficial Yamaha; Fabio Quartararo cerrará un ciclo de seis temporadas con Yamaha; y Luca Marini correrá por última vez con los colores oficiales de Honda, donde aún se aguarda por la recuperación de Joan Mir . Por su parte, Francesco Bagnaia no podrá despedirse en pista del equipo oficial Ducati debido a que continúa recuperándose de su lesión, por lo que Iker Lecuona volverá a ocupar su lugar.

y disputarán su última carrera con KTM; se despedirá de Aprilia antes de pasar al equipo oficial Yamaha; cerrará un ciclo de seis temporadas con Yamaha; y correrá por última vez con los colores oficiales de Honda, donde aún se aguarda por la recuperación de . Por su parte, no podrá despedirse en pista del equipo oficial Ducati debido a que continúa recuperándose de su lesión, por lo que volverá a ocupar su lugar. Retiros y cambios de categoría: El domingo marcará la última función a tiempo completo en MotoGP para tres ganadores de Grandes Premios que emigrarán al Mundial de Superbike (WorldSBK) en 2027: Jack Miller , Brad Binder y Franco Morbidelli . Además, Álex Rins pondrá punto final a su trayectoria en la categoría.

El domingo marcará la última función a tiempo completo en MotoGP para tres ganadores de Grandes Premios que emigrarán al Mundial de Superbike (WorldSBK) en 2027: , y . Además, pondrá punto final a su trayectoria en la categoría. Ausencias por lesión: Maverick Viñales, ganador de 10 carreras en la clase reina, cerrará su etapa en MotoGP sin poder competir debido a una lesión en el hombro, siendo reemplazado por Pol Espargaró. Asimismo, Augusto Fernández volverá a sustituir al lesionado Toprak Razgatlioglu en el equipo Pramac Yamaha, quien tampoco estará presente en los ensayos del martes con los prototipos de 850cc.

Con todos estos condimentos, el Gran Premio de Valencia se prepara para ofrecer un espectáculo a la altura de una temporada memorable, bajando el telón de una etapa del motociclismo mundial para dar paso, desde la próxima semana, a una nueva era.

Cronograma del Gran Premio de Valencia (Hora de Argentina)