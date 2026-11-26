Las unidades serán distribuidas en seis localidades y forman parte de la compra de 103 móviles realizada este año, que se suma a los 174 incorporados durante 2025.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 13 ambulancias destinadas a fortalecer la red de emergencias y traslados en el departamento La Capital. Los móviles beneficiarán a las localidades de Santa Fe, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Candioti y Nelson.

La incorporación forma parte de la compra de 103 unidades que realizó el Gobierno provincial durante este año, que se suman a las 174 ambulancias incorporadas en 2025. El acto se llevó a cabo en la explanada del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) “Héroes de Malvinas”.

Durante la actividad, Pullaro estuvo acompañado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; y el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler, además de autoridades locales, equipos sanitarios y trabajadores del SIES 107.

Pullaro destacó el crecimiento de la demanda en salud pública

El gobernador sostuvo que la entrega de nuevas unidades permite consolidar los avances de la gestión y afirmó: “Podemos decir con mucho orgullo que tenemos el sistema de salud pública más robusto de la República Argentina”.

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En ese marco, hizo referencia al incremento de la demanda de atención y traslados. “Hace 3 años teníamos 250.000 traslados por año, y hoy tenemos más de 470.000. Teníamos consultas por 9,5 millones al sistema de salud pública en el 2023, y este año vamos a superar las 13 millones de consultas”, detalló.

Pullaro también señaló que la provincia enfrenta una mayor demanda de medicamentos y alimentos, y remarcó el rol del Estado en la asistencia a quienes lo necesitan. “En la provincia de Santa Fe, ningún santafesino que lo necesita se va a la casa sin su medicamento o sin su alimento. Porque ese es el modelo que nosotros queremos mostrar: que en momentos difíciles, el Estado tiende una mano a los que más lo necesitan”, expresó.

Además, reconoció las dificultades económicas y los recortes nacionales, aunque aseguró que la Provincia sostiene las inversiones en el área. “Hoy no estamos en el mejor de los mundos, pero la cosa está cambiando poco a poco con mucha inversión del Estado”, afirmó.

La inversión en ambulancias y el fortalecimiento del SIES

Por su parte, la ministra Silvia Ciancio recordó la situación que encontraron al asumir en diciembre de 2023. Según indicó, en ese momento había apenas tres ambulancias operativas en la ciudad de Santa Fe y otras tres en la región.

“Gracias a los trabajadores rápidamente pudimos duplicar esa flota porque en 10 días arreglaron las ambulancias. Había desesperanza, apatía, y nosotros dijimos que a esto lo íbamos a cambiar con mucha responsabilidad y prudencia”, señaló.

La funcionaria destacó que actualmente la capital provincial cuenta con 15 ambulancias operativas y atribuyó ese crecimiento a una decisión política. También precisó que la Provincia lleva adelante una inversión superior a los 27.000 millones de pesos en el área de Salud.

“Mientras en otras esferas gubernamentales se niega, se recorta, se grita, nosotros en la provincia de Santa Fe, gracias al gobernador Pullaro, planificamos, invertimos y trabajamos todos los días para que los usuarios del sistema de salud reciban el mejor proceso de cuidado que podemos dar”, manifestó.

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A su turno, Jorge Stettler destacó la importancia de sumar unidades para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Consideró que las ambulancias son “una herramienta de trabajo” que permite garantizar el acceso de la población a la atención médica y brindar una respuesta segura y de calidad.

El trabajo conjunto entre Provincia y municipio

El intendente Juan Pablo Poletti valoró la articulación entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe en materia sanitaria. En ese sentido, destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado, los centros de salud y los hospitales.

“Se articulan políticas públicas y los distintos programas que tenemos tanto municipales como provinciales. Tenemos un trabajo conjunto con los ministerios, con los centros de salud, con los hospitales, y eso se valora un montón”, sostuvo.

Finalmente, el senador Julio “Paco” Garibaldi consideró que la incorporación de ambulancias forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario y remarcó la importancia de mantener la salud pública entre las prioridades de la gestión provincial.

“En Santa Fe la salud no se negocia, no se discute, la salud pública fue, es y tiene que seguir siendo por siempre una prioridad”, concluyó.