La entidad confirmó que el dirigente platense se apartará temporalmente del cargo por motivos médicos. Su hijo y actual vicepresidente primero quedará al frente de la institución cuando aún restan casi tres años del actual mandato.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) oficializó mediante un comunicado que su presidente, Hugo Mazzacane, solicitó licencia en el ejercicio de sus funciones por razones de salud. Ante esta presentación, la Comisión Directiva tomó nota del pedido e inició los pasos estatutarios correspondientes para que el vicepresidente primero, Gastón Mazzacane, asuma de manera interina la conducción de la entidad durante el tiempo que demande su recuperación.

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La determinación se produce cuando todavía resta la mayor parte del actual ciclo de gestión. Hugo Mazzacane había sido reelecto por cuarta vez consecutiva en la Asamblea General de socios celebrada el 2 de septiembre de 2025, instancia en la que obtuvo el respaldo para encabezar la institución por un nuevo período reglamentario de cuatro años.

De este modo, al cumplirse poco más de un año y dos meses de aquella renovación de autoridades, al dirigente ainda le quedan casi tres años de mandato por delante, con finalización prevista para septiembre de 2029.

El traspaso temporal activa la línea sucesoria formal definida en la última elección de la categoría más popular del país, donde Gastón Mazzacane fue designado como segundo en la estructura de mando, acompañado por Fernando Manuel Iglesias en la vicepresidencia segunda, Facundo Gil Bicella como secretario general y Christian Ledesma en el rol de prosecretario.

Con el inicio de los procedimientos institucionales anunciados por la Comisión Directiva, la ACTC busca garantizar la continuidad administrativa y deportiva en el cierre de la temporada, a la espera de la evolución médica de su titular.