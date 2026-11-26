El intendente Juan Pablo Poletti expresó su indignación por los daños en el cartel de la Costanera y reveló que debieron reasignar trabajadores que estaban abocados a la emergencia hídrica para reparar el espacio.

Vandalismo en la Costanera. Cámaras captaron a un grupo pintando las letras corpóreas durante festejos de egresados.

Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un grupo de personas realizó pintadas y vandalizó las letras corpóreas de la ciudad de Santa Fe, ubicadas en la Costanera Oeste . El episodio ocurrió durante los festejos de egresados y quedó registrado en las imágenes que ahora analiza la Municipalidad para identificar a los responsables.

El intendente Juan Pablo Poletti se refirió al nuevo hecho de vandalismo este jueves 26 de noviembre, durante la entrega de 13 ambulancias en la explanada del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe). Allí manifestó su indignación por lo ocurrido y confirmó que el municipio revisa los registros de las cámaras de seguridad del sector.

“La verdad que indigna, lo digo con esa crudeza. Hoy tuvimos que destinar empleados que estaban armando módulos para la emergencia hídrica a pintar las letras”, señaló el mandatario.

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Además, explicó que buscarán identificar a quienes participaron de las pintadas para generar instancias de diálogo y concientización. “Estamos analizando las cámaras para ver a quién identificamos, saber de qué facultad se recibieron e ir a hablar para que tomen conciencia”, sostuvo.

Trabajadores municipales dejaron las tareas por la emergencia hídrica

Poletti cuestionó que el episodio obligara a modificar la planificación de los equipos municipales, en un contexto en el que la ciudad concentra recursos en la asistencia por la crecida del río Paraná.

Según explicó, trabajadores que estaban afectados al armado de módulos habitacionales para alojar a personas evacuadas debieron interrumpir esas tareas para realizar trabajos de limpieza y pintura en las letras corpóreas.

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El intendente también apuntó contra la falta de intervención de los familiares y allegados que acompañaban a los egresados durante la celebración. En ese sentido, lamentó que nadie haya intervenido para evitar los daños en el espacio público.

El pedido del municipio para festejar sin vandalizar

Desde el Ejecutivo local recordaron que durante el año se realizaron acciones preventivas junto a directivos escolares, centros de estudiantes y asociaciones de padres. La Secretaría de Gobierno también había enviado comunicaciones a establecimientos educativos para promover festejos responsables entre estudiantes de cuarto y quinto año.

La Municipalidad reiteró que no busca impedir las celebraciones, sino evitar que terminen en daños al patrimonio urbano y acumulación de residuos. Entre las recomendaciones se encuentran colocar lonas o protectores en el suelo cuando se utilicen harina, huevos, pinturas u otros elementos; retirar la basura generada y depositarla en los contenedores; y promover el acompañamiento de las familias para prevenir situaciones de vandalismo.

“No estamos diciendo no festejen, pero se puede festejar sin vandalizar el espacio público ni arruinar la ciudad”, concluyó Poletti.