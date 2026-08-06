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El senador Dolzani asumió la responsabilidad tras la suspensión de su licencia: "He cometido un error bastante grosero"

El senador provincial por San Javier se refirió a la decisión de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que le retiró preventivamente el carnet luego de que se viralizara un video en el que conducía utilizando el celular y con un mate en la mano. Deberá realizar un curso de reeducación vial, rendir nuevos exámenes y presentarse ante el Juzgado de Faltas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2026 · 18:00hs
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Error grave: el senador Oscar Dolzani reconoció haber cometido un grosero error al usar el celular mientras conducía.

Error grave: el senador Oscar Dolzani reconoció haber cometido un grosero error al usar el celular mientras conducía.

El senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, reconoció públicamente su responsabilidad luego de que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) suspendiera preventivamente su licencia de conducir tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza un teléfono celular y sostiene un mate.

El legislador aseguró que asumió la situación como un error personal y volvió a pedir disculpas por su conducta al volante. “He cometido un error bastante grosero, que no es de tomar el ejemplo”, afirmó tras la sesión de este jueves.

Dolzani sostuvo que la situación le permitirá generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar su experiencia para transmitir un mensaje preventivo. “Esto me servirá también para poder recorrer escuelas, hacer que se hagan virales videos, pero que se hagan virales por lo bueno”, expresó.

LEER MÁS: Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

La suspensión de la licencia

La Agencia Provincial de Seguridad Vial comunicó este jueves la suspensión preventiva del carnet de conducir del senador luego de que el video tomara repercusión en redes sociales.

Desde el organismo explicaron que la medida busca preservar la seguridad vial y evaluar la aptitud del conductor para continuar circulando, ante una conducta considerada de alto riesgo.

Además de la suspensión, Dolzani deberá cumplir una serie de requisitos para recuperar la habilitación. Entre ellos se encuentran la realización de un curso de reeducación vial, la aprobación nuevamente de los exámenes de aptitud psicofísica y técnica, y la presentación ante el Juzgado de Faltas correspondiente.

Asimismo, la APSV indicó que deberán resolverse las actas de infracción registradas en el Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones (SIJAI) asociadas al DNI del legislador.

LEER MÁS: La Agencia Provincial de Seguridad Vial le suspendió la licencia al senador Dolzani tras un video al volante con celular y mate

“Somos seres humanos y nos podemos equivocar”

Tras la reunión mantenida con autoridades provinciales, Dolzani destacó el acompañamiento recibido y sostuvo que la situación fue abordada desde el diálogo.

“Hoy nos reunimos, fue la primera vista. Personalmente, diálogo y nada más, totalmente apoyo. Somos seres humanos, cada uno de nosotros puede cometer un error”, manifestó.

El senador también contó que mantuvo una conversación con el gobernador de Santa Fe, aunque aclaró que el intercambio fue en términos personales. “Hablé con el gobernador más como amigo que como gobernador, deseando y dando el apoyo y reconociendo que, lo mismo que digo, somos seres humanos, nos podemos equivocar”, señaló.

En ese sentido, insistió en que pretende transformar el episodio en una oportunidad para concientizar a la sociedad. “Me he equivocado, a levantar la cabeza, y que este error pueda servir también para demostrarle a la sociedad las cosas que no hay que hacer”, concluyó.

La infracción que originó la medida

La decisión de la APSV se tomó luego de la circulación de un video en el que se observa al senador conduciendo un vehículo mientras manipula un teléfono celular y sostiene un mate.

Desde el organismo remarcaron que el uso del celular al volante constituye una de las infracciones más graves dentro de la normativa vial, debido a que reduce la atención del conductor y aumenta el riesgo de protagonizar un siniestro.

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