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La Agencia Provincial de Seguridad Vial le suspendió la licencia al senador Dolzani tras un video al volante con celular y mate

El organismo informó su decisión este jueves. Además, deberá realizar un curso de reeducación vial, rendir nuevamente los exámenes de aptitud y presentarse ante el Juzgado de Faltas

6 de agosto 2026 · 11:32hs
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La Agencia Provincial de Seguridad Vial le suspendió la licencia al senador Dolzani tras un video al volante con celular y mate

La Agencia Provincial de Seguridad Vial le suspendió la licencia al senador Dolzani tras un video al volante con celular y mate

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este jueves la suspensión preventiva de la licencia de conducir del senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que aparece conduciendo un vehículo mientras manipula un teléfono celular y sostiene un mate.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el organismo provincial indicó que la medida fue adoptada a partir de la publicación del video y que busca preservar la seguridad vial hasta tanto se determine la aptitud del conductor para continuar al volante.

Además de la suspensión preventiva del carnet, Dolzani deberá cumplir con una serie de medidas obligatorias para recuperar su licencia. Entre ellas, se dispuso que el legislador realice un curso de reeducación vial, vuelva a rendir los exámenes establecidos para evaluar su aptitud psicofísica y técnica para conducir y comparezca ante el Juzgado de Faltas competente.

El organismo también precisó que el proceso incluirá la resolución de las actas de infracción registradas en el Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones (SIJAI) vinculadas al Documento Nacional de Identidad del senador.

Qué dijo la APSV sobre la suspensión de la licencia

En el comunicado oficial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial sostuvo que la decisión fue tomada tras la difusión del material audiovisual en el que se observa al legislador incurriendo en conductas que representan un riesgo para la circulación.

La utilización del teléfono celular mientras se conduce constituye una de las infracciones más graves contempladas por la normativa de tránsito, ya que disminuye significativamente la atención del conductor y aumenta el riesgo de siniestros viales.

• LEER MÁS: Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular

Agencia Provincial de Seguridad Vial licencia senador celular
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