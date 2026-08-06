Temporal en Santa Fe: ráfagas de más de 70 km/h derribaron árboles, columnas y cables en distintos barrios de la ciudad

El temporal dejó hasta 17,25 milímetros de lluvia en la capital provincial y provocó la caída de árboles, columnas y cables en distintos sectores. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos.

Datos de lluvia: se registraron hasta 17,25 mm de precipitación en la capital provincial.

Reclamos y operativo: se recibieron 59 denuncias, activándose ocho cuadrillas municipales y personal del COBEM.

Temporal en Santa Fe: más de 70 km/h de ráfagas derribaron árboles, columnas y cables en varios barrios.

La tormenta que afectó este jueves por la mañana a l a ciudad de Santa Fe dejó lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y decenas de inconvenientes en distintos barrios. Como consecuencia del fenómeno meteorológico, la Municipalidad recibió 59 reclamos vinculados principalmente con árboles, columnas y cables caídos, mientras desplegó un operativo especial con ocho cuadrillas y personal del COBEM para atender las emergencias.

De acuerdo con los datos oficiales relevados hasta las 12, los mayores registros de precipitaciones se produjeron en el CIC de Facundo Zuviría, con 17,25 milímetros, seguido por Los Polígonos, con 16,75 milímetros; la Delegación Alto Verde, con 12,75 milímetros; y el Centro de la ciudad, con 7,50 milímetros.

El informe meteorológico también indicó que la intensidad máxima de lluvia alcanzó los 87 milímetros por hora en el CIC Facundo Zuviría a las 10.35, mientras que la ráfaga de viento más fuerte fue de 72,1 kilómetros por hora, proveniente del oeste-suroeste, registrada en Alto Verde en el mismo horario.

Casi 60 reclamos

Hasta las 13.40, el Sistema de Atención Ciudadana contabilizó 59 reclamos relacionados con las consecuencias del temporal.

Del total, 26 correspondieron a árboles caídos o inclinados, 23 a columnas derribadas, cinco a cables caídos y otros cinco a ramas desprendidas.

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Las cuadrillas municipales trabajaron en distintos sectores de la ciudad, entre ellos Lavalle al 3800, San Juan al 2600, avenida General Paz al 5700, avenida Alem al 1000 y la ruta provincial 1, además de otros puntos donde se registraron incidentes.

Operativo en marcha

Además de atender los reclamos más urgentes, el municipio informó que continuará con recorridas preventivas en plazas y espacios verdes para detectar árboles o ramas con riesgo de caída.

En paralelo, personal municipal y del COBEM lleva adelante tareas de limpieza y despeje de la vía pública, retirando ramas, restos vegetales y otros elementos arrastrados por el viento, además de intervenir en bocas de tormenta y cámaras de desagüe para facilitar el escurrimiento del agua.

Desde la Municipalidad recordaron que los vecinos pueden informar inconvenientes ocasionados por el temporal a través del Sistema de Atención Ciudadana, comunicándose al 0800-777-5000.