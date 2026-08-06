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El minuto a minuto de Unión frente a Lanús

Unión le ganó 2-1 a Lanús en el 15 de Abril por la fecha dos del Torneo Clausura con goles de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira.

6 de agosto 2026 · 18:40hs
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El minuto a minuto de Unión frente a Lanús

Unión afronta un nuevo desafío en el estadio 15 de Abril, donde desde las 19 recibirá a Lanús con la obligación de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón viene de igualar 2-2 ante Platense como local y de caer 2-0 frente a Gimnasia (M). La principal novedad para este encuentro pasa por la habilitación de Luna Diale, quien finalmente quedó a disposición del cuerpo técnico tras resolverse su situación administrativa. Sin embargo, el volante no sería de la partida e iniciaría en el banco de suplentes. Madelón realiza una sola modificación y seria el ingreso de Maizon Rodríguez en remplazo de Tomás Fagioli.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Unión ya busca su primer triunfo de local en el Torneo Clausura frente a Lanús por la cuarta fecha de la Zona A

PT 13': Unión empieza a atacar

Ignacio Malcorra dispara al arco y el remate sale desviado.

PT 25': Unión insiste en ataque y continúa generando peligro.

Misael Aguirre probó con un remató, pero su disparo se fue desviado y terminó afuera.

PT 34': El Tatengue cerca de convertir.

Julián Palacios sacó un potente remate, pero Nahuel Losada respondió con una gran intervención y evitó el gol.

Final del primer tiempo en el 15 de Abril

Unión generó situaciones pero empata 0-0 ante Lanús por la fecha 2 del Torneo Clausura.

Comenzó el complemento

Unión iguala 0-0 ante el Granate en el 15 de Abril.

ST 7' : ¡GOL DE UNIÓN!

Lucas Menossi con una excelente definición, pone el 1-0 y le gana parcialmente al Granate.

ST 28': Gol de Lanús

Peña Biafore pone el 1-1 ante Unión.

ST 32': ¡GOL DE UNIÓN!

Unión insistió, encontró la oportunidad y le gana 2-1 a Lanús con gol de Joaquín Mosqueira.

Final del partido: VICTORIA TATENGUE

Unión le ganó a Lanús 2-1 con dos golazos de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Formaciones de Unión y Lanús

Unión: 21.Matías Mansilla; 35.Lautaro Vargas,2.Maizon Rodríguez, 26.Juan Pablo Ludueña, 18.Lucas Ayala; 20.Julián Palacios, 5.Lucas Menossi, 17.Joaquín Mosqueira, 10.Ignacio Malcorra; 31.Misael Aguirre y 25.Cristian Tarragona.

Lanús: 26.Nahuel Losada; 4. Peréz, 22.Carlos Izquierdoz, 35.Ronaldo Dejesús, 6.Sasha Marcich; 17.Diego Medina, 30.Agustín Cardozo, 16.Matías Sepúlveda, 23.Ramiro Carrera; 77.Lucas Besozzi y 19. Yoshan Valois.

Estadio: 15 De Abril

Arbitro: Nicolas Lamolina

VAR: José Carreras

Unión
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