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Escándalo por el pediatra santafesino imputado de abuso: Salud dio de baja su contrato en el Hospital Iturraspe

La medida oficial deja sin efecto el nombramiento de Esteban Raúl Albarenque como médico de guardia suplente. La Dirección del efector advirtió que no podía garantizar la restricción judicial de obligarlo a atender acompañado.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2026 · 11:29hs
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Escándalo por el pediatra santafesino imputado de abuso: Salud dio de baja su contrato en el Hospital Iturraspe

Escándalo por el pediatra santafesino imputado de abuso: Salud dio de baja su contrato en el Hospital Iturraspe

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe dejó sin efecto la designación del médico pediatra Esteban Raúl Albarenque como profesional ayudante de guardia suplente reemplazante del Hospital Dr. José Bernardo Iturraspe. La decisión se formalizó mediante una resolución ministerial tras la imputación penal que pesa sobre el profesional por presuntos delitos de abuso sexual.

El documento administrativo resuelve en su Artículo 1°: "Déjase sin efecto la designación (...) del Dr. Esteban Raúl Albarenque como Profesional Ayudante (Médico de Guardia), suplente reemplazante, con veinticuatro (24) horas semanales de labor del Hospital 'J. B. Iturraspe' de Santa Fe".

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"Las autoridades del hospital señalaron que la permanencia del médico resultaba incompatible con el funcionamiento del servicio y que era necesario resguardar la integridad psicofísica del equipo de trabajo", establece la resolución del Ministerio de Salud de Santa Fe.

Las denuncias penales y los antecedentes del caso

Entre los fundamentos vertidos por la cartera sanitaria, se cita la denuncia radicada el pasado 27 de julio de 2026 por una mujer que manifestó haber sido víctima de un ataque contra la integridad sexual por parte de Albarenque, en momentos en que asistió a la guardia de un sanatorio privado de la capital provincial junto a su hija menor de edad.

Dicha presentación derivó en una causa penal sustanciada en los Tribunales santafesinos, donde durante las audiencias de imputación y medida cautelar —desarrolladas el 31 de julio— salieron a la luz los relatos de tres presuntas víctimas por tres hechos diferentes, dos de los cuales habrían ocurrido cuando las denunciantes eran menores de edad. Asimismo, el texto ministerial hace referencia a que uno de los sucesos investigados guardaría vinculación con una causa anterior desestimada en 2023.

La imposibilidad del hospital para aplicar la restricción judicial

Un factor determinante para el cese de la suplencia fue la advertencia emitida por las propias autoridades del Hospital Iturraspe. En la instancia judicial, el magistrado interviniente le había fijado a Albarenque una regla de conducta que le impedía atender pacientes de forma aislada o en soledad, obligándolo a estar permanentemente acompañado por otro integrante del equipo de salud.

Sin embargo, la Dirección del nosocomio informó al Ministerio que resultaba operativamente imposible dar cumplimiento a esa exigencia dentro de la dinámica de la salud pública, concluyendo que la continuidad del pediatra afectaba la prestación del servicio y el clima laboral del personal. Desde la cartera provincial aclararon que el acto administrativo posee carácter preventivo y resguarda la prestación del servicio sanitario sin implicar un prejuzgamiento sobre la responsabilidad penal del imputado.

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