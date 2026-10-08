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El tiempo en Santa Fe: cielo cubierto, posibles lloviznas y descenso de temperatura

El jueves comenzó con cielo cubierto y 16,6° en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico anticipa posibles lluvias débiles o lloviznas entre hoy y el viernes, con descenso gradual de las temperaturas. El fin de semana tendrá una mejora de las condiciones.

8 de octubre 2026 · 07:07hs
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El tiempo en Santa Fe: cielo cubierto, posibles lloviznas y descenso de temperatura

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto y una temperatura de 16.6º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se mantiene el ingreso de aire frío superficial, mientras que en altura hacen lo propio corrientes cálidas desde el oeste del continente impulsadas por el sistema ciclónico que actúa sobre el océano Pacífico. Esta situación, debería generar que las condiciones tiendan a mejorar gradualmente presentando jornadas mayormente nubladas y con algunos mejoramientos temporales, no obstante ello podrían esperarse algunas lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada de hoy o la de mañana viernes. Respecto de las temperaturas, se espera que las mismas tiendan a descender gradualmente a valores más lógicos y usuales para la época del año que se transcurre.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en gradual descenso y poca amplitud térmica: mínima 13° y máxima 16°. Vientos moderados predominando del sector sur, rotando al sur/sureste por momentos.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14°, suave ascenso de las máximas, 19° y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando gradualmente al sureste.

Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11° y suave ascenso de las máximas, 22°. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo lloviznas temperatura
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