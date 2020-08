El tradicional espacio santafesino no quiere ser otra "Luna de Avellaneda"

El club El Clásico, el tradicional espacio de barrio Constituyentes, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 3100 y que este año cumplió 80 años, será rematado este viernes 28 para poder saldar una deuda de un juicio laboral que comenzó hace 10 años. El haber perdido la personería jurídica hace un año posibilitó que esto sucediera. Sus socios piden volver a tenerla y de esta manera no ser la "Luna de Avellaneda" de Santa Fe.

En El Clásico desde 1981 se práctica el bowling como recreación y deporte, siendo sus socios no solo representantes de la competencia en la región, sino también a nivel nacional e internacional. Según informaron desde la propia entidad, a través de un comunicado, entre los logros se consagró campeón en tres competencias argentinas, un sudamericano y varios regionales.

Desde hace un tiempo también la institución implementó el programa “Bowling, una experiencia que rueda” , por el cual 155 jóvenes y adultos con necesidades especiales de diversas entidades (escuela Especial de Formación Laboral Nº 2.064, escuela Especial Sara Faisal, Centro de día Peirotén, Centro de día Nuestra Señora del Hogar, Rumbos, Sprai, Centro de día Candilejas y Hommen) aprenden y practican el deporte. Esta iniciativa se llevó a cabo a través de la firma de un convenio con la Municipalidad de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo.

Según manifestaron sus socios a través de un comunicado, se llevará adelante esta decisión por el juicio de un empleado, en el cual la Justicia laboral dictaminó una indemnización imposible de abonarse con los recursos del club y por ese motivo se decretó el remate de las instalaciones. Si bien hubo intento por parte de los socios para llegar a un acuerdo, todo fue en vano.

La personería jurídica

El Clásico perdió hace un año la personería jurídica, por lo cual, la Justicia pudo determinar poner en remate las instalaciones para así saldar la deuda económica con su exempleado del bufé, pese a que desde la entidad se iniciaron los trámites legales correspondientes para volver a tenerla, pero ese proceso que debió haber finalizado hace varios meses, a raíz de la pandemia, se fue dilatando.

"No queremos ser otra Luna de Avellaneda"

En el final del comunicado que acercaron los socios, hace alusión a la película de Darín y Brandoni, en la lucha de que no desaparezca el club del barrio y estos santafesinos no quieren que eso ocurra tampoco, por lo que manifestaron: "Estamos convencidos de que la deuda de indemnización por un solo empleado no guarda relación con el valor inmobiliario de nuestro club, que aproximadamente tiene 800 m² en pleno centro santafesino y sospechamos que detrás de esta rápida sentencia se oculta un negocio inmobiliario".

Es por ello que apelan a que sus reclamos sean escuchado, se puedan dilatar los tiempos para volver a tener la personería jurídica o la posibilidad de que el litigio que lleva 10 años pueda solucionarse de otra manera.