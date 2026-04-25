Iapos registró más de 6.400 denuncias por cobro indebido de plus y el gobierno provincial reintegró $82 millones

Son las denuncias que registró la obra social desde septiembre de 2024. Avanzan las devoluciones a través del monedero digital de la app Mi Iapos. También intensificó controles sobre prestadores.

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social ( Iapos ) informó que reintegró $82.430.718 a afiliados que denunciaron el cobro indebido de plus en prestaciones médicas, en el marco de una política de control y restitución de montos cobrados de manera irregular.

Según datos oficiales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se registraron 6.431 denuncias en toda la provincia, realizadas por más de 2.300 afiliados . A partir de estas presentaciones, el organismo avanzó con los procesos de verificación y devolución correspondientes.

Los departamentos con mayor cantidad de denuncias fueron Rosario (2.164) y La Capital (1.748), seguidos por General Obligado (313), San Lorenzo (255) y General López (147). Desde Iapos indicaron que esta información permitió focalizar los controles en las zonas con mayor incidencia.

Uno de los aspectos centrales del sistema es la implementación del monedero digital dentro de la aplicación Mi Iapos, a través del cual se realizan los reintegros de manera directa y ágil, simplificando los trámites administrativos y aportando mayor transparencia. Además, las denuncias pueden efectuarse incluso de forma anónima desde la misma plataforma.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que la obra social realiza controles sobre un universo de más de 3.000 prestadores en toda la provincia. “Más allá de los controles, la obra social asiste en primera instancia al afiliado que se vio obligado a pagar un adicional, devolviéndole el importe; posteriormente, se actúa sobre la institución o el profesional que incurrió en la práctica indebida”, señaló.

Defensa del afiliado

Desde la Dirección de Iapos remarcaron que se mantiene un diálogo permanente con prestadores para acordar la remuneración de las prácticas médicas, y subrayaron que el cobro de adicionales constituye una práctica indebida.

En ese marco, se implementaron canales específicos de denuncia con el objetivo de proteger a los afiliados y fortalecer los mecanismos de control. Además, indicaron que desde el inicio de la actual gestión se incrementó en un 426% el valor de la orden de consulta y se avanzó en su digitalización, lo que permite mejorar el seguimiento de las prestaciones.

Monedero digital

Como parte del proceso de modernización, Iapos incorporó el monedero digital en la app Mi Iapos, una herramienta que permite acreditar reintegros de forma inmediata, reducir tiempos administrativos y utilizar el saldo disponible para la compra de bonos u órdenes de consulta.

Desde el organismo destacaron que esta modalidad busca agilizar las gestiones y brindar una respuesta más eficiente a los afiliados frente a situaciones de cobros indebidos.