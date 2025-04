Emoción en Reconquista: la canción que interpretó Tadeo Di Benedetto que conmovió a los presentes en el acto de Malvinas

La presentación se dio en el acto oficial de Santa Fe por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se realizó en Reconquista. El mismo, estuvo cargado de emoción y memoria. Contó con la presencia de excombatientes, autoridades locales y provinciales, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Embed

El evento, organizado por la provincia de Santa Fe, contó con la participación de diversas entidades de la sociedad civil, en una ceremonia destinada a rendir homenaje a quienes lucharon en el conflicto de 1982. La interpretación de Di Benedetto logró un profundo impacto en los asistentes, despertando emociones y generando un momento de recogimiento en medio del acto protocolar.

Letra de Patria de Victor Heredia

Ya entregue mi corazon

y otros te dieron la vida entera

las fogatas de ese amor

no encienden solo en la primavera.

no me pides olvidar, no me pidas desarmar,

desde niño aprendi que patria

es memoria y sueño bajo la piel

mira mis manos, llenas de hermano.

que tu sangre cante en el viento

como bandera de libertad

Volveremos a soñar

nosotros somos parte de un sueño.

Volveremos a cantar

sobrevivientes de tanto infierno.

Todo un pueblo soñara, todo un pueblo cantara

la sonrisa de los que sueñan

haran un camino hacia la verdad.

Mira mis manos, llenas de hermanos.

Que tu sangre cante en el viento

como bandera de libertad

Yo naci en este pais

mi padre hablaba de otro destino.

Nada de lo que vivi

se ha muerto hasta tanto yo siga vivo.

La verdad es este amor que florece bajo el sol,

Desde niño aprendi que patria

es memoria y sueño bajo la piel.

Mira mis manos, llenas de hermanos.

Que tu sangre cante en el viento

Como bandera de lbiertad