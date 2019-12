En 24 horas llovieron 100 mm más que el promedio mensual de diciembre

En apenas 24 horas, cayeron sobre la ciudad capital 242 milímetros. Eso representa un 65 por ciento más (o 96 milímetros más) que el valor medio que se tiene para un mes como diciembre, que se ubica en 146,57 milímetros.

El diluvio, que generó serios inconvenientes en diversas arterias y barrios de la ciudad, se concentró entre la mañana del sábado y la mañana del domingo. El primer día se midieron 178 mm, mientras que el domingo se anotaron 64 mm, para contabilizar el total de 242.

El registro, publicado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, cuadruplica la precipitación del mes anterior (noviembre) cuando se midieron apenas 56 milímetros.

El volumen de agua caída representa casi el 22 por ciento del total registrado en el año. Hasta noviembre sumaban de 888.65 mm, y si se agregan las precipitaciones de este fin de semana totalizan 1.130,56‬ milímetros.

Si se suman los tres días con precipitaciones del presente mes, se alcanzan los 257 milímetros. Los apuntes son similares a los publicados por el gobierno de la ciudad en sus estaciones meteorológicas urbanas. En el centro de esta capital se anotaron 255,75 mm, en Alto Verde 265 mm, en el CIC de Facudo Zuviría 233.5 mm y en la zona del Hospital de Niños 238,5 mm.

El ingeniero Ignacio Cristina, integrante del Centro de Informaciones Meteorológicas, definió al evento como "un fenómeno aislado, poco usual pero no extraordinario". Con el ánimo de ser mas gráfico, añadió: "No es algo que va a pasar todos los días, pero no es algo que se pueda descartar, sobre todo en esta época del año"

Comento que "todo evento convectivo, más allá de las circunstancias en las que se genera, puede generar importantes caídas de agua. En esta época del año nuestra zona se torna muy compleja, dado a cómo se configuran las masas de aire cálida, cómo se combinan entre sí, y que pueden generar eventos convectivos como los del sábado pasado".

Recordó que en meses anterior se dio una situación similar, en el sentido de que solo fueron necesarios uno o dos días de lluvia para superar fácilmente los valores de precipitaciones medios de ese mes.

El verano que viene

El Servicio Meteorológico Nacional emitió a mediados de noviembre su informe trimestral en dónde hace referencia a cómo serán las temperaturas y la cantidad de lluvia que se espera para el período de los meses de noviembre, diciembre y enero, en todo el país.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo informó que se espera mayor chance de lluvias superiores a las normales sobre el sur de Patagonia. Normal o superior a la normal sobre gran parte del Litoral y este de Buenos Aires. En tanto que dentro del rango normal se prevén con mayor chance en el norte del país, Córdoba y oeste de Santa Fe.

Se pronostica mayor probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a las normales sobre La Pampa, oeste de Buenos Aires y centro-norte de Patagonia. Inferiores a las normales sobre la región de Cuyo. Climatología sobre las provincias del NOA y Misiones ya que no hay una señal clara que favorezca a ninguna categoría.

Lo que respecta a temperaturas, se espera mayor chance de ocurrencia de temperaturas superiores a las normales sobre gran parte del centro del país, región de Cuyo y noroeste argentino. Normal o superior a la normal sobre el norte y noreste del país; y normales sobre Patagonia y sur del Litoral.