Jatón lamentó el estado del municipio para "poder enfrentar una crisis"

Este lunes, después de la fuerte tormenta que azotó la región el fin de semana, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Carlos Parola. Hasta este lunes al mediodía eran 79 las personas que estaban en los dos centros de evacuados, el del polideportivo La Tablada (avenida Teniente Loza 6970) y de la sede de la vecinal Schneider (Derqui 4095). Además se realiza el acompañamiento de unas 50 personas que tuvieron problemas en sus casas pero se autoevacuaron en otro lugares.

Jatón hizo un balance del trabajo durante la situación de emergencia y dijo que fue en parte "positivo y en parte negativo", y que le permitió a él y a su gabinete "conocer algunas cosas". Así, remarcó que se trató de una lluvia "excepcional, porque en tan solo 18 horas cayeron 250 milímetros". Al ser consultado por UNO Santa Fe, si se trabajó con otros ministerios además del de Salud y qué evaluación hizo del trabajo con el gobierno provincial, el intendente respondió: "Sí, trabajamos mucho con el Ministerio de Desarrollo Social y estuvo con nosotros, se ve en fotos, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig. Trabajamos en equipo, en relación directa con los ministros, tuve comunicaciones también con el gobernador".

Por otra parte, criticó el estado en el que quedó la Municipalidad y detalló las dificultades que debieron enfrentar para abordar la situación de emergencia: "La naturaleza nos permitió tener la primera auditoría de lo que estábamos recibiendo. Cuando fuimos a buscar las camionetas de la GSI, de las doce solo funcionaban cuatro. Encontramos todos los desagües tapados, igualmente el sistema funcionó bastante bien".

"Cuando ingresamos al Centro de Monitoreo donde se debería estar trabajando en base a la emergencia no teníamos ningún tipo de contacto, los monitores estaban apagados, no teníamos las claves, no teníamos con qué trabajar. Esos son puntos que a nosotros nos marcan lo que estamos recibiendo. No teníamos teléfono para poder contactarnos. No teníamos ningún elemento para poder enfrentar una crisis. Lo positivo es que los empleados, el personal estuvo a la altura de las circunstancias. Hay que agradecer infinitamente a todo el personal municipal, a los de planta, a cada funcionario que nos llamó y también a mi equipo. Trabajamos en conjunto con el gobierno provincial y sus distintos ministerios y la gente de Protección Civil", sostuvo.

Asimismo, sobre las estaciones de bombeo, aseguró que "funcionaron muy bien, se vieron fotos y videos, la recorrí durante toda la madrugada". Y lamentó: "El gran problema que tuvimos es el de recibir empresas colapsadas con la gestión de residuos. Todavía las cuadrillas están trabajando en sacar la basura de la ciudad. Hoy tenemos algunas charlas con las empresas que están normalizando sus servicios, poniéndose a la altura de las circunstancias. Y cualquier ciudad del mundo tendría problemas con 250 milímetros".

En relación a los barrios que aún se encuentran afectados, analizó: "Quedan pocos ya. Tenemos algunas zonas de barrio Centenario, de Santa Rosa de Lima, pero tengo que destacar que durante la madrugada se abrieron los centros de evacuados. Las cuadrillas con máquinas estaban trabajando. El 0800 777 5000 sigue atendiendo reclamos que cada vez son menos y vamos a tratar de normalizar la ciudad". Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre qué se le puede decir a los vecinos que aún están con agua en sus barrios, por ejemplo Chalet o Las Lomas que han enviado imágenes a este medio, Jatón respondió: "Estamos tratando de llegar. De Chalet no tenemos reclamos. Tenemos línea directa con los vecinos a través del 0800 y han ido disminuyendo. Si nos avisan, nosotros vamos a acudir".

Al mismo tiempo, sobre los evacuados, precisó: "Algunos están queriendo volver. Tenemos una secretaría que está trabajando en su regreso a casa. Así que estamos trabajando familia por familia y con cada persona para que su regreso sea lo más adecuado posible".

Al ser consultado sobre si la gestión anterior tuvo mala intención al no dejar claves y soporte tecnológico, Jatón respondió: "Lo estamos investigando".

Estuvo presente el ministro de Salud, Carlos Parola, que reiteró en varias oportunidades que se trabajó de manera adecuada la coordinación con el municipio frente a la emergencia. "Fue la primera indicación que nos bajó el gobernador. Y nos pusimos a disposición y en la misma tarde noche empezamos a trabajar con todos nuestros equipos". Y aseguró: "Rescato la colaboración de todo el recurso humano. Desde gente que se quedó esa noche para poder cubrir los turnos hasta los profesionales que estuvieron al lado y acompañando la situación".

Sobre los evacuados, aseguró que "van a salir y están acompañados por la secretaria de Salud y Epidemiología del ministerio para hacer lo que en Santa Fe ya hay experiencia, tener todas las medidas de protección para los domicilios y las personas".

Destacó las dificultades que enfrentó el Hospital de Niños, que tuvo inundaciones internas y detalló lo que sucedió en la institución: "Está en una situación caótica desde el punto de vista estructural y nos produce mucho dolor, por el estado de abandono. Lamentablemente vamos a tener que tomar medidas muy fuertes para ponerlo en funcionamiento. Lo más grave fue la ruptura del caño del aire acondicionado del quirófano, que se pudo solucionar esa misma noche a las 3. Los otros tres quirófanos están en etapa de recuperación y calculamos que por esta semana vamos a tener que postergar todos los turnos quirúrgicos porque no van a poder funcionar. Esa fue una obra que estuvo mal arreglada. El resto fue desolador. Hubo tachos para parar goteras y zonas inundadas", apuntó.

"El hospital Iturraspe no tuvo grandes dificultades edilicias pero sí tuvimos que hacer una serie de modificaciones para poder ingresar por el agua que lo transformó en una isla", concluyó Parola.