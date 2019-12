"Hay datos concretos del no cumplimiento del protocolo", dijo el concejal Carlos Pereira sobre el accionar del municipio en relación al diluvio que sacudió a toda ciudad y que dejó barrios anegados y 79 evacuados.

El exsecretario general del municipio cruzó al flamante intendente, Emilio Jatón, quien este lunes criticó el estado en el que quedó la Municipalidad y detalló las dificultades que debieron enfrentar para abordar la situación de emergencia: "La naturaleza nos permitió tener la primera auditoría de lo que estábamos recibiendo. Cuando fuimos a buscar las camionetas de la GSI, de las doce solo funcionaban cuatro. Cuando ingresamos al centro de monitoreo para trabajar en base a la emergencia, no teníamos contacto, los monitores estaban apagadas, no teníamos las claves. No teníamos con qué trabajar. No teníamos ningún elemento que nos permitiera enfrentar la crisis".

El actual edil opositor consideró que Jatón elige mal al intentar hablar sobre "el pasado" en materia de riesgo hídrico. "Si hay algo que la ciudad de Santa Fe ha conseguido a lo largo de todos estos años es ser un referente mundial a nivel de gestión de riesgo. La ciudad tiene todas las herramientas necesarias para desempeñarse con mucha solvencia".

Y agregó: "Emilio Jatón tiene seis meses desde que fue electo. Las emergencias por lluvias y por crecidas es uno de los temas mas críticos que tiene la ciudad. Su equipo tuvo tiempo suficiente para estar preparado para este tipo de eventos. No parece serio que diga que el problema era que sus funcionarios no tenían teléfono. Los teléfonos funcionan, todas las líneas fijas funcionan".

También sostuvo que "no es cierto que no haya existido comunicación desde la gestión de José Corral a la actual. Ni bien Corral anunció su gabinete, José Corral puso a disposición los funcionarios".

Sobre el no cumplimiento del protocolo de emergencia, destacó: "El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta el viernes a las cinco de la tarde advirtiendo que podría haber lluvias por arriba de los 100 milímetros. En ese momento el municipio debería haber emitido el alerta a la población. No se hizo".

En esa línea, recordó que "el primer alerta a la población salió el sábado a las 13.56, casi 24 horas después del alerta emitido por el SMN".

Por otro lado, señaló que "no es cierto que hayan estado las cuadrillas municipales trabajando durante el sábado. En toda la mañana no hubo ninguna cuadrilla municipal, tampoco lo hubo el sábado a la siesta. Recién se comenzaron a convocar a las áreas operativas del municipio a partir de la tardecita del sábado".

Añadió que "tampoco fueron convocadas las empresas recolectoras de residuos que están obligadas por protocolo a prestar colaboración en medio de los eventos climáticos. No hubo nadie limpiando bocas de tormenta".

También hablo sobre el funcionamiento del sistema de bombeo y comentó: "Tampoco se manejaron bien las estaciones de bombeo. Las motobombas tienen una capacidad grandísima de extracción de agua. Deberían haber estado activadas el día sábado y no se activaron. Recién fueron activadas el domingo a la mañana. Esta es la explicación de por qué sectores de barrio Chalet, Santa Rosa de Lima, tuvieron el agua tan alta".

Sobre el lugar que ocupa el área de riesgo hídrico en la actual gestión, Pereira señaló: "A Gestión de Riesgo se la coloca debajo de Asuntos Hídricos; es decir, volvimos a la época de Balbarrey".

Advirtió que la cuestión "hídrica no es el único riesgo que tiene la ciudad" y ejemplificó: "Durante los últimos cuatro años del último gobierno de Corral gastamos más recursos en las tormentas de viento que en las de lluvia. Y en las tormentas de viento no intervino asuntos hídricos".