Así lo revela un informe basado en datos oficiales. La retracción se concentra principalmente en las empresas de menor tamaño y en sectores productivos claves como la industria y la construcción.

En dos años cerraron casi tres empresas por día en Santa Fe: en la provincia desaparecieron 2.275 empleadores

Según un informe basado en datos oficiales, la provincia de Santa Fe registró una fuerte caída en la cantidad de empleadores en los últimos dos años , con un retroceso sostenido entre fines de 2023 y 2025.

De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , el número de empleadores pasó de 50.608 en noviembre de 2023 a 48.333 en noviembre de 2025 , lo que representa 2.275 empresas menos en ese período .

Un informe revela que desde diciembre de 2023 en la provincia de Santa Fe se perdieron 300 industrias y 8.000 empleos

En términos diarios, la cifra equivale a casi tres empresas que dejaron de operar por día durante dos ultimos dos años.

Los datos surgen de un informe elaborado por Juan Manuel Pusineri, abogado y ex ministro de Trabajo de Santa Fe, quien analizó la evolución de los empleadores registrados en la provincia a partir de los registros del sistema nacional.

El impacto en las pequeñas empresas

El informe muestra que la caída se concentra casi exclusivamente en las empresas de menor tamaño.

Las firmas de entre 1 y 10 trabajadores registraron una disminución de 2.310 empleadores, lo que explica prácticamente la totalidad del retroceso.

En contraste, las empresas medianas y grandes mostraron leves variaciones positivas:

-Entre 10 y 100 trabajadores: +26 empleadores

-Entre 100 y 500 trabajadores: +7

-Más de 500 trabajadores: +2

De acuerdo al análisis, la estructura productiva provincial perdió principalmente pequeñas unidades económicas, que suelen ser las más sensibles a los ciclos económicos.

Sectores con mayores caídas

El informe también analiza la evolución por actividad económica y detecta retrocesos en la mayoría de los sectores.

Entre las mayores bajas se destacan:

-Servicios en general: -1.489 empleadores

-Industria manufacturera: -288

-Agricultura, ganadería, minas y canteras: -234

-Construcción: -127

-Comercio y reparaciones: -107

En sentido contrario, solo algunos sectores mostraron leves incrementos, como información y comunicaciones (+5) y administración pública nacional (+1).

Más de diez mil empleos registrados menos

El informe también advierte que en el mismo período se perdieron 10.278 trabajadores registrados en la provincia.

Las mayores caídas se registraron en sectores productivos vinculados a la generación de bienes y al movimiento de la economía, entre ellos:

-Industria manufacturera: -7.845 puestos

-Construcción: -1.022

-Transporte y almacenamiento: -1.041

De acuerdo con el análisis, los datos reflejan un impacto especialmente fuerte sobre las pequeñas empresas productoras de bienes, en particular en industria y construcción, con efectos que también se trasladan a actividades vinculadas como la logística y los servicios.

La recesión económica nacional golpea las arcas provinciales

La recesión de la economía nacional ya impacta en los recursos que recibe la provincia de Santa Fe por coparticipación federal. Durante el primer bimestre del año, los ingresos provenientes de la Nación registraron una caída del 8% en términos reales, según advirtió el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.

El funcionario explicó que la baja está vinculada a la menor actividad económica, ya que la recaudación nacional refleja esa dinámica. En particular, señaló que la caída se observa con fuerza en el IVA, uno de los impuestos que mejor refleja el nivel de consumo y actividad.

Aunque los tributos provinciales también muestran una desaceleración, el impacto más fuerte se da en los recursos que llegan desde la Nación a través del sistema de coparticipación.

A pesar de este escenario, el gobierno provincial sostiene que mantendrá medidas de alivio fiscal, la obra pública y los servicios esenciales, además de garantizar el pago de salarios en áreas clave como salud, educación y seguridad.