Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Peñarol de Uruguay superó a la franquicia tucumana Tarucas de visitante por 34 a 20, y se volvió a meter en la lucha por el Top 4 del Súper Rugby Américas

Tarucas atraviesa un momento complicado en el Súper Rugby Américas. En la Caldera del Parque, por la novena fecha, el equipo de Álvaro Galindo cayó 34-20 con Peñarol y sumó su tercera derrota consecutiva en el certamen. Los aurinegros llegaron con cuatro triunfos y cuatro derrotas a esta novena fecha, ante un rival directo en la lucha por meterse entre los cuatro primeros que jugarán semifinales. Reaccionaron a tiempo y llegaron a 21 puntos, dos menos que su rival de turno, que marcha quinto, y a seis de Selknam de Chile, que cierra los puestos de clasificación.

Igual que pasó ante Selknam la semana pasada, el comienzo era alentador. Apenas pasado el minuto del juego, recuperando la pelota tras un error en la patada inicial de Justo Ferrario, Mateo Pasquini generó un hueco por izquierda con su velocidad y escapó para apoyar el primer try del partido. Un rápido 5-0 para empezar a agitar la tarde.

Peñarol reaccionó rápido. Aprovechando algunos errores de Tarucas, ganó metros, y a los 9' llegó al try vía maul, apoyado por Felipe Aliaga. La conversión de Ferrario puso al frente al "Carbonero" por 7-5.Durante un rato, el juego fue bastante disputado. Tarucas no fue tan claro con la pelota en mano, pero aprovechó cada infracción rival en su campo para sumar. Ignacio Cerrutti anotó tres penales y puso al local 14-7 arriba y, encima, con un hombre de más por 10 minutos por una amarilla a Ferrario.

Sin embargo, Tarucas no pudo capitalizar esa superioridad numérica por falta de precisión y por una firme defensa uruguaya. En el tramo final de esa primera mitad, Peñarol se activó y, apenas instantes después de una pelota trabada en el ingoal de Tarucas, llegó nuevamente al try de la mano del tucumano Agustín Iglesias, en una jugada nacida en un despeje incompleto de Cerrutti. Ferrario falló una conversión que parecía sencilla, y le permitió al local mantenerse arriba por 14-12. En tiempo cumplido, Cerrutti anotó un penal desde mitad de cancha para el 17-12.

Esa paridad en el marcador ya se venía viendo en el juego. De hecho, Peñarol parecía más incisivo, pese a la falta de claridad en los metros finales. Ni siquiera un nuevo penal de Cerrutti para el 20-12, en el arranque del segundo tiempo, le daba tanta tranquilidad a los dirigidos por Galindo.

La última media hora fue toda de Peñarol. A los 12', Ferrario quebró la defensa local con un buen movimiento, apoyó y, con la conversión, puso a su equipo a un punto. Y menos de 10 minutos después, otra vez con el maul, una formación que Tarucas no supo defender, Joaquín Myszka apoyó para el 24-20.

image Tras un buen arranque, la franquicia del NOA bajó el nivel y perdió por 34 a 20 con los uruguayos.

Ahora sí obligado por el marcador, Tarucas luchó hasta el final. Pero nunca encontró claridad, y las ocasiones en las que generó una brecha, Peñarol reaccionó y cerró los caminos. Y los 31' llegó el golpe de knockout: Lucas Bianchi apoyó y Ferrario convirtió para un 31-20 que ya parecía irremontable.

Y lo fue. A Tarucas no le salió ni el tiro del final. Y Ferrario, con otro penal, puso el 34-20 definitivo. Un triunfo clave para Peñarol, que vuelve a ponerse en carrera, y una dura caída para Tarucas, que por primera vez en el torneo salió de puestos de clasificación a semifinales, y deberá buscar ganar en Córdoba ante el líder Dogos la próxima semana.

Síntesis

Tarucas 20-Peñarol 34

Tarucas: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderon, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Miguel Mukidse, 9. Matías Sauze, 10. Ignacio Cerrutti, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofan, 13. Matías Orlando, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde. Ingresaron: 16. Raúl Guraiib, 17. Ignacio Lazarte, 18. Rodrigo Navarro, 19. Joaquín Aguilar, 20. Thiago Sbrocco, 21. Estanislao Pregot, 22. Stefano Ferro, 23. Nicolás Macome.

Peñarol: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Felipe Aliaga (C), 5. Manuel Rosmarino, 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana, 9. Joaquín Suárez, 10. Justo Ferrario, 11. Santiago Marolda, 12. Noah Flesch, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Ignacio Facciolo, 15. Nicolás Pittaluga. Ingresaron: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Jesús Porro, 19. Manuel Ponte, 20. Ethan Fryer, 21. Ícaro Amarillo, 22. Tomás Baca Castex, 23. James Thiel. Entrenador: Ivo Dugonjic.

Primer tiempo: 1' try de Mateo Pasquini (T), 7' try de Joaquín Myszka convertido por Justo Ferrario (P), 11' penal de Ignacio Cerrutti (T), 16' penal de Ignacio Cerrutti (T), 20' penal de Ignacio Cerrutti (T), 32' try de Agustín Iglesias (P), 39' penal de Ignacio Cerrutti (T).

Segundo tiempo: 5' penal de Ignacio Cerrutti (T), 10' try de Justo Ferrario convertido por el mismo (P), 18' try de Joaquín Myszka (P), 30' try de Lucas Bianchi convertido por Justo Ferrario (P), 40' penal de Justo Ferrario (P).

-Resultados 9° fecha

Dogos 43. Pampas 28

Yacaré XV 13- Selknam 34

Cobras 19- Capibaras 40

Tarucas 20- Peñarol 34

-Posiciones: Dogos XV y Pampas 37; Capibaras 31; Selknam 26; Tarucas 23, Peñarol 21, Yacaré XV 11.

-Próxima fecha

Capibaras XV vs. Pampas XV (Viernes 1/5)

Yacaré XV vs. Cobras (Viernes 1/5)

Dogos XV vs. Tarucas (Sábado 2/5)

Selknam vs. Peñarol (Domingo 3/5)