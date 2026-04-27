Uno Santa Fe | Información General | feriados

Los feriados y fines de semana largos de mayo

En el quinto mes del año hay dos fines de semana largos por el Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo; ¿qué feriados quedan en 2026?

27 de abril 2026 · 08:36hs
Dos feriados para el cercano mes

Dos feriados para el cercano mes, el Día del Trabajador y la conmemoración de la Revolución de Mayo

De cara al inicio de un mes nuevo, cuáles son todos los feriados de mayo en 2026. En el quinto mes del año hay dos asuetos nacionales que dan paso a dos fines de semana largos, uno a principios de mayo y otro a fines. Estos ofrecen varias oportunidades para hacer alguna escapada.

Al observar el calendario oficial de 2026 que ofrece el sitio de la Jefatura de Gobierno, el primero es el Día del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo. En esta fecha suele haber movilizaciones en distintos puntos del mundo, incluida la Argentina, para reclamar por los derechos de los trabajadores y mejoras en las condiciones laborales. Dado su carácter de inamovible establecido por la Ley 27.399, este no se puede correr a otra fecha. De todos modos, este año cae un viernes, por lo que da paso a un fin de semana largo de tres días consecutivos.

día del trabajador trabajadores Chicago laborales 4.jpg

Por otro lado, el segundo feriado del quinto mes del año es el 25 de mayo. En esta fecha, se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio, un hito relevante para la lucha por la independencia del país. Aunque también se trata de un asueto inamovible, este año cae un lunes y permite otro período de descanso extendido de tres días.

semana de mayo revolución de mayo 25 de mayo1.jpg

Los feriados y días no laborables que restan, según el calendario oficial 2026

Mayo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

feriados mayo asuetos Día del Trabajador Argentina Revolución de Mayo
Noticias relacionadas
Manuel Adornis, jefe de Gabinete

Adorni enfrentará en Diputados más de 4.800 preguntas con Milei en el palco

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario 

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

Lo último

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Último Momento
Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Ovación
Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Pato Sabático viaja a Vera 26 con el combustible de la nostalgia

Pato Sabático viaja a "Vera '26" con el combustible de la nostalgia