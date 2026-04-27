Los feriados y fines de semana largos de mayo En el quinto mes del año hay dos fines de semana largos por el Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo; ¿qué feriados quedan en 2026? 27 de abril 2026 · 08:36hs

Dos feriados para el cercano mes, el Día del Trabajador y la conmemoración de la Revolución de Mayo

De cara al inicio de un mes nuevo, cuáles son todos los feriados de mayo en 2026. En el quinto mes del año hay dos asuetos nacionales que dan paso a dos fines de semana largos, uno a principios de mayo y otro a fines. Estos ofrecen varias oportunidades para hacer alguna escapada.

Al observar el calendario oficial de 2026 que ofrece el sitio de la Jefatura de Gobierno, el primero es el Día del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo. En esta fecha suele haber movilizaciones en distintos puntos del mundo, incluida la Argentina, para reclamar por los derechos de los trabajadores y mejoras en las condiciones laborales. Dado su carácter de inamovible establecido por la Ley 27.399, este no se puede correr a otra fecha. De todos modos, este año cae un viernes, por lo que da paso a un fin de semana largo de tres días consecutivos.

día del trabajador trabajadores Chicago laborales 4.jpg Por otro lado, el segundo feriado del quinto mes del año es el 25 de mayo. En esta fecha, se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio, un hito relevante para la lucha por la independencia del país. Aunque también se trata de un asueto inamovible, este año cae un lunes y permite otro período de descanso extendido de tres días. semana de mayo revolución de mayo 25 de mayo1.jpg Los feriados y días no laborables que restan, según el calendario oficial 2026 Mayo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible). Junio Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible). Julio Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos. Agosto Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable). Octubre Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Noviembre Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre). Diciembre Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).