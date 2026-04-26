Lo informó la ministra Silvia Ciancio durante la Primera Expo Residencias en Rosario. El sistema provincial se fortalece con financiamiento propio y alta demanda de profesionales.

Residencias de Salud 2026: ya hay casi 700 inscriptos en Santa Fe en los primeros días

Residencias de Salud 2026: ya hay casi 700 inscriptos en Santa Fe en los primeros días

En el marco de la apertura de la Primera Expo Residencias , organizada por el Colegio de Médicos 2ª Circunscripción , la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio , informó que en los primeros cinco días de inscripción al Concurso de Residencias de la Salud 2026 ya se registraron 695 profesionales interesados en incorporarse al sistema provincial.

La actividad se desarrolló este viernes y sábado en La Fluvial de Rosario , con la participación de instituciones públicas y privadas . Desde la organización destacaron que la Expo fue pensada como un espacio para brindar información clara y actualizada a profesionales recientemente graduados, además de promover el encuentro directo con equipos de salud y residentes , facilitando decisiones informadas.

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Un sistema que se sostiene y se fortalece

Durante su intervención, Ciancio remarcó la importancia del encuentro en el contexto actual: “Es muy importante que, en un momento tan complejo, podamos encontrarnos a partir de esta iniciativa del Colegio de Médicos para compartir información de primera mano con cada profesional y que pueda elegir la formación que quiere realizar”.

En ese marco, la ministra destacó el trabajo articulado entre instituciones: “Estamos en un momento inédito con las universidades y los colegios profesionales, donde, a partir de una decisión unilateral, inconsulta y arbitraria, el Gobierno nacional ha decidido desfinanciar el sistema de residencias en todo el país”.

Frente a este escenario, subrayó que “por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, se vuelve a poner en valor el sistema de formación de la Provincia de Santa Fe, que marca una diferencia con el resto del país”.

Sobre el nivel de inscripciones, agregó: “Estamos llegando a los 700 inscriptos en muy pocos días, lo que demuestra las ganas de formarse y ser parte del sistema”.

Formación en territorio y perspectiva integral

El sistema de residencias constituye una formación en servicio, intensiva y con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública de salud.

Desde este año, cuenta con un sistema propio financiado por la Provincia, que busca otorgar previsibilidad a los profesionales y consolidar un modelo de atención integral con perspectiva de derechos.

Las residencias 2026 se implementan en 17 efectores de salud distribuidos en 11 localidades, con rotaciones en distintos niveles de complejidad, lo que permite ampliar la experiencia en diversos contextos.

Además, el concurso consolida la oferta de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria, con sedes en Granadero Baigorria, Rosario, Santo Tomé, Reconquista y Rafaela.

La inscripción, abierta el 20 de abril, se extenderá hasta el 8 de mayo. La coordinación e implementación está a cargo del Gobierno provincial, junto a una mesa interinstitucional integrada por el Colegio de Médicos 1ª y 2ª Circunscripción, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de Rosario.

Articulación y crecimiento de la oferta

La secretaria de Salud Pública de Rosario, Soledad Rodríguez, destacó el crecimiento del sistema y el trabajo conjunto: “Queremos que quienes inician su residencia vivan la experiencia del cuidado cercano, que es el valor central”.

También señaló que en los últimos años se duplicó la oferta y que este año el municipio ofrecerá 100 cupos, incorporando nuevas residencias y sosteniendo las de salud mental.

Desde el Colegio de Médicos, el vicepresidente Antonio Segarra valoró la convocatoria y afirmó que la Expo permite “conocer qué ofrece cada servicio y acompañar la decisión de formarse”.

Por su parte, Aníbal Gentiletti destacó el intercambio directo con residentes y equipos: “Es una oportunidad para conocer de primera mano cómo se desarrollan las residencias”.

De la apertura participaron también el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, y el director provincial de Gestión del Conocimiento, Pablo Fernández, entre otros funcionarios.

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