Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

En Unidos calientan motores de cara al inminente debate legislativo sobre los cambios en la normativa que regula los comicios en la provincia

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

27 de abril 2026 · 07:33hs
Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

José Busiemi/UNO Santa Fe

Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

Unidos, la coalición gobernante en territorio santafesino, empieza a calentar motores en pos de un nuevo objetivo: materializar en el primer semestre del año una reforma electoral en la provincia. El plazo no es antojadizo ya que se busca blindar ese debate técnico de las tensiones propias de un proceso que comenzará formalmente en 2027.

“La idea es tener aprobada la iniciativa antes del receso legislativo de julio”, deslizaron a La Capital entre las filas del oficialismo respecto de la idea de concretar la reforma lo más lejos posible del inicio del proceso electoral del año próximo.

Una vez que se aprueben leyes pendientes, sobre todo ligadas a la reciente reforma constitucional, arrancará la fase de diálogo con diversos actores políticos de la provincia.

La previa del debate

“En realidad, venimos escuchando distintas posiciones. De hecho, en el PJ acaban de formalizar una propuesta de reforma electoral. Y seguramente habrá otra más”, añadieron en los pasillos de la Casa Gris.

A principios de abril, el bloque de senadores provinciales del peronismo presentó un proyecto de Código Electoral que apunta a agrupar en un único cuerpo legal las normas que regulan el sistema de votación en Santa Fe.

Calendario, modalidades de sufragio, organización de las campañas y mecanismos de participación son algunos de los temas que sustentan una iniciativa destinada a establecer “un esquema más previsible y comprensible” para los santafesinos.

El proyecto de los senadores del PJ (que incluye un nuevo Tribunal Electoral) tiene como marco el contexto institucional que generó la reforma de la Constitución, que redundó en modificaciones en la organización política de la provincia y habilitó la actualización de la normativa ligada a los comicios.

La iniciativa impulsa la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para la definición de las candidaturas y no modifica la boleta única de papel (BUP) para todas las categorías de cargos en pugna, promoviendo que cada opción se elija de modo individual. Sí propone un piso del 5 por ciento del padrón en los comicios generales para ingresar al reparto de bancas en la Cámara baja y los Concejos Municipales.

Asimismo, marca como fecha para las generales el cuarto domingo de junio y reduce los plazos de la campaña, generando una reorganización del proceso electoral.

Lo cierto es que la continuidad de las Paso es el punto que imanta posiciones en un justicialismo provincial que procura salir de su estado de atomización y con aliados políticos por preservar. Y en el oficialismo tampoco asoma la intención de prescindir de esa herramienta ordenadora.

Unidos, por su parte, elaborará un proyecto propio de reforma electoral signado por el consenso interno, como ocurrió en su momento con distintas iniciativas que le dieron cuerpo a la nueva Carta Magna de Santa Fe.

A fines de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro había instalado públicamente la posibilidad de retocar la ley que regula los comicios, en paralelo a aquellos puntos a actualizar por la vía constitucional. En principio, se especuló con modificaciones en el piso de las primarias y en la conformación de la boleta única.

La reforma a nivel nacional

Por lo pronto, en la Casa Gris también minimizaron el riesgo de que la controversia que ya detonó la reforma electoral, con eliminación de las Paso incluida (entre otros puntos), que impulsa el gobierno de Javier Milei se cuele en el inminente debate santafesino.

“El objetivo es sumar a todos los actores políticos a la discusión para definir una nueva ley electoral con impronta racional”, concluyeron.

Santa Fe Oficialismo Reforma electoral Julio Unidos
Noticias relacionadas
El ministro de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta sostiene que el nuevo sistema de gestión penal es revolucionario.

"La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años"

Hallaron droga en un móvil policial del Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Hallaron estupefacientes en un patrullero del Comando Radioléctrico de Santa Fe

Los comedores escolares sumaron un 30 % más de niños y adolescentes durante este año.

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó con el Ejecutivo nacional un convenio que inyecta fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. 

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Lo último

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Último Momento
Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Ovación
Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Pato Sabático viaja a Vera 26 con el combustible de la nostalgia

Pato Sabático viaja a "Vera '26" con el combustible de la nostalgia