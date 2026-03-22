En Santa Fe, el 60% de los comercios no vende por internet y pierde terreno en un mercado cada vez más competitivo

En medio de la caída del consumo y el aumento de costos, desde el sector advierten que la falta de adaptación al canal digital agrava la crisis y deja a muchos negocios en desventaja

En un contexto de caída del consumo y aumento de costos , el comercio santafesino enfrenta un nuevo desafío: la adaptación al canal digital . Según datos del Centro Comercial de Santa Fe, cerca del 60% de los negocios no realiza ventas online , lo que los deja en desventaja frente a un mercado donde los hábitos de consumo cambiaron de forma acelerada.

“El problema ya no es solo la baja en las ventas, sino también que muchos comercios no están presentes en los canales donde hoy compra la gente ”, explicó el presidente de la entidad, Leandro Chavarini, en diálogo con UNO Santa Fe.

El dirigente advirtió que actualmente se compite en un escenario mucho más amplio que años atrás: “Antes el comerciante competía con el negocio de al lado; hoy compite con todo el país e incluso con el exterior”.

Cerca del 60% de los negocios no realiza ventas online, lo que los deja en desventaja frente a un mercado donde los hábitos de consumo cambiaron de forma acelerada Cerca del 60% de los negocios no realiza ventas online, lo que los deja en desventaja frente a un mercado donde los hábitos de consumo cambiaron de forma acelerada

Ventas estancadas y costos en alza

A esta transformación se suma un panorama económico complejo. Las ventas se mantienen en niveles bajos y los márgenes son cada vez más ajustados debido al incremento en los costos de funcionamiento.

“Las ventas están en una meseta muy difícil de levantar y sostener un local abierto implica un esfuerzo enorme”, sostuvo Chavarini.

Entre los principales factores que afectan al sector se destacan la suba de tarifas, los alquileres comerciales, la presión tributaria y el aumento en los precios de proveedores.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - LEANDRO CHAVARINI - PRESIDENTE DEL CENTRO COMERCIAL SANTA FE

Locales vacíos, una señal de alerta

Otro dato que comienza a preocupar es la aparición de locales comerciales vacíos, especialmente en zonas de alto movimiento. Si bien aún no hay cifras actualizadas, desde el Centro Comercial reconocen que la situación podría estar revirtiendo una tendencia que venía siendo positiva.

“Empiezan a verse locales que no se ocupan rápidamente. Es un indicador que refleja la dificultad para sostener la actividad”, señalaron.

peatonal local negocio vacio José Busiemi

Capacitación y tecnología para adaptarse

Frente a este escenario, la entidad impulsa iniciativas para acompañar a los comerciantes en la incorporación de herramientas digitales. Entre ellas, capacitaciones en comercio electrónico y el desarrollo de soluciones vinculadas a inteligencia artificial para mejorar las ventas. “La única manera de sostenerse hoy es estar en todos los canales posibles”, insistió el referente.

Reclamo por alivio impositivo

Finalmente, desde el sector volvieron a plantear la necesidad de reducir la carga impositiva como medida para aliviar la situación. “El comercio no puede mejorar el poder adquisitivo, pero sí necesita condiciones para bajar costos y sostener la actividad”, concluyó Chavarini. El diagnóstico es contundente: sin adaptación al mundo digital y sin mejoras en el consumo, el comercio local enfrenta un escenario cada vez más exigente.