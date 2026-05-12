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La imagen de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó penúltimo en el ranking latinoamericano

El presidente de la Nación registra un 34,8% de aprobación en mayo, su mínimo histórico, y ocupa el puesto 16 sobre 18 mandatarios evaluados por la consultora CB Global Data. En febrero estaba en el octavo lugar con un 46,8%.

12 de mayo 2026 · 19:32hs
La imagen de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó penúltimo en el ranking latinoamericano

El presidente Javier Milei registra una nueva caída en su imagen positiva, esta vez en el ranking latinoamericano de popularidad elaborado por la consultora CB Global Data. En mayo descendió del puesto 14 al 16 entre 18 jefes de Estado evaluados, quedando en la posición anteúltima de la región.

La caída es sostenida y acumula cuatro meses consecutivos: en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva y ocupaba el octavo puesto regional; en marzo bajó al 42,3% (puesto 11); en abril al 36,2% (puesto 14); y en mayo tocó su mínimo histórico con un 34,8% de aprobación.

La imagen negativa, en aumento

En paralelo, la imagen negativa de Milei creció mes a mes: en febrero era del 51,7%; en marzo del 52,6%; en abril del 59,7%; y en mayo alcanzó el 63,0%. En el desglose de opiniones, ese porcentaje se compone de un 52,6% que califica su gestión como "Muy mala" y un 10,4% como "Mala". La imagen positiva, en tanto, se integra por un 27,1% de "Muy buena" y un 7,7% de "Buena".

Según el ranking de CB Global Data, Milei solo tiene por detrás a los mandatarios de Venezuela, Delcy Rodríguez (puesto 17 con 24,1%), y de Perú, el interino José Balcázar (puesto 18 con 20,5%).

Los más populares de la región

En el extremo opuesto, los tres presidentes mejor valorados en mayo son Claudia Sheinbaum de México, quien encabeza la medición con un 67,8% de aprobación; Nayib Bukele de El Salvador, con 67,5%; y Luis Abinader de República Dominicana, con 60,2%.

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En cuanto a la mayor variación mensual, el presidente que más creció es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +3,7%, mientras que la venezolana Rodríguez registró la mayor caída con -3,4%.

La metodología

El relevamiento abarcó entre 1.988 y 2.674 consultados por país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre +/- 1,9% y 2,2%. Fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo en todos los países evaluados.

Milei presidente imagen Delcy Rodríguez popularidad
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