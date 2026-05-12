La imagen de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó penúltimo en el ranking latinoamericano

El presidente de la Nación registra un 34,8% de aprobación en mayo, su mínimo histórico , y ocupa el puesto 16 sobre 18 mandatarios evaluados por la consultora CB Global Data . En febrero estaba en el octavo lugar con un 46,8% .

El presidente Javier Milei registra una nueva caída en su imagen positiva , esta vez en el ranking latinoamericano de popularidad elaborado por la consultora CB Global Data . En mayo descendió del puesto 14 al 16 entre 18 jefes de Estado evaluados, quedando en la posición anteúltima de la región.

La caída es sostenida y acumula cuatro meses consecutivos : en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva y ocupaba el octavo puesto regional; en marzo bajó al 42,3% (puesto 11); en abril al 36,2% (puesto 14); y en mayo tocó su mínimo histórico con un 34,8% de aprobación.

La imagen negativa, en aumento

En paralelo, la imagen negativa de Milei creció mes a mes: en febrero era del 51,7%; en marzo del 52,6%; en abril del 59,7%; y en mayo alcanzó el 63,0%. En el desglose de opiniones, ese porcentaje se compone de un 52,6% que califica su gestión como "Muy mala" y un 10,4% como "Mala". La imagen positiva, en tanto, se integra por un 27,1% de "Muy buena" y un 7,7% de "Buena".

Según el ranking de CB Global Data, Milei solo tiene por detrás a los mandatarios de Venezuela, Delcy Rodríguez (puesto 17 con 24,1%), y de Perú, el interino José Balcázar (puesto 18 con 20,5%).

Los más populares de la región

En el extremo opuesto, los tres presidentes mejor valorados en mayo son Claudia Sheinbaum de México, quien encabeza la medición con un 67,8% de aprobación; Nayib Bukele de El Salvador, con 67,5%; y Luis Abinader de República Dominicana, con 60,2%.

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En cuanto a la mayor variación mensual, el presidente que más creció es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +3,7%, mientras que la venezolana Rodríguez registró la mayor caída con -3,4%.

La metodología

El relevamiento abarcó entre 1.988 y 2.674 consultados por país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre +/- 1,9% y 2,2%. Fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo en todos los países evaluados.