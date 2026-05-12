El ajuste de Milei golpeó a Santa Fe: el recorte en salud de $63.000 millones afectó la provisión de medicamentos y tratamientos

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, alertó que el ajuste del gobierno nacional ya repercute en la provisión de insumos , medicamentos y tratamientos en la provincia.

La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio , cuestionó con dureza el recorte nacional en materia sanitaria , que asciende a 63.000 millones de pesos. Además , advirtió que sus consecuencias ya se sienten en áreas clave del sistema público.

“El Gobierno nacional anunció un nuevo recorte que impacta directamente en medicamentos e insumos. Es un retiro brutal” , afirmó la funcionaria. Según detalló, la medida afecta programas esenciales vinculados al INCUCAI , la provisión de vacunas , la investigación médica y los tratamientos oncológicos , entre otros.

Ciancio también criticó la falta de comunicación oficial: “Nos enteramos por el Boletín Oficial y redes sociales, sin debate ni explicaciones. Son decisiones que afectan temas extremadamente sensibles”.

La respuesta de Santa Fe ante el ajuste

Frente a este escenario, la provincia busca sostener el sistema sanitario con una estrategia centrada en la producción pública de medicamentos y la optimización de recursos. Durante una recorrida por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), donde se inauguró este martes un nuevo depósito con una inversión superior a $228 millones, la ministra defendió el rol del Estado provincial.

“Mientras Nación aplica la motosierra, Santa Fe refuerza su capacidad para garantizar el acceso a medicamentos”, sostuvo. En ese sentido, remarcó el impacto del cierre del programa Remediar, que dejó de proveer insumos esenciales y también de adquirir producción local.

LEER MÁS: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave en salud: cayeron envíos de anticonceptivos, medicamentos y preservativos

“Tuvimos un doble daño: se retiró el programa y dejaron de comprar. Por eso estamos aumentando la producción para garantizar el abastecimiento interno y asistir incluso a otras provincias”, explicó.

Finalmente, Ciancio reconoció que el escenario es complejo, pero aseguró que la provincia trabaja para amortiguar el impacto: “El recorte es muy fuerte, pero estamos haciendo todo lo posible para que los santafesinos no lo sufran en su totalidad. La salud sigue siendo una prioridad”.