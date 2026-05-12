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El ajuste de Milei golpeó a Santa Fe: el recorte en salud de $63.000 millones afectó la provisión de medicamentos y tratamientos

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, alertó que el ajuste del gobierno nacional ya repercute en la provisión de insumos, medicamentos y tratamientos en la provincia.

12 de mayo 2026 · 19:32hs
Silvia Ciancio

Silvia Ciancio, ministra de Salud de Santa Fe

La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, cuestionó con dureza el recorte nacional en materia sanitaria, que asciende a 63.000 millones de pesos. Además, advirtió que sus consecuencias ya se sienten en áreas clave del sistema público.

“El Gobierno nacional anunció un nuevo recorte que impacta directamente en medicamentos e insumos. Es un retiro brutal”, afirmó la funcionaria. Según detalló, la medida afecta programas esenciales vinculados al INCUCAI, la provisión de vacunas, la investigación médica y los tratamientos oncológicos, entre otros.

Ciancio también criticó la falta de comunicación oficial: “Nos enteramos por el Boletín Oficial y redes sociales, sin debate ni explicaciones. Son decisiones que afectan temas extremadamente sensibles”.

La respuesta de Santa Fe ante el ajuste

Frente a este escenario, la provincia busca sostener el sistema sanitario con una estrategia centrada en la producción pública de medicamentos y la optimización de recursos. Durante una recorrida por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), donde se inauguró este martes un nuevo depósito con una inversión superior a $228 millones, la ministra defendió el rol del Estado provincial.

“Mientras Nación aplica la motosierra, Santa Fe refuerza su capacidad para garantizar el acceso a medicamentos”, sostuvo. En ese sentido, remarcó el impacto del cierre del programa Remediar, que dejó de proveer insumos esenciales y también de adquirir producción local.

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“Tuvimos un doble daño: se retiró el programa y dejaron de comprar. Por eso estamos aumentando la producción para garantizar el abastecimiento interno y asistir incluso a otras provincias”, explicó.

Finalmente, Ciancio reconoció que el escenario es complejo, pero aseguró que la provincia trabaja para amortiguar el impacto: “El recorte es muy fuerte, pero estamos haciendo todo lo posible para que los santafesinos no lo sufran en su totalidad. La salud sigue siendo una prioridad”.

Santa Fe Milei Silvia Ciancio vacunas medicamentos
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