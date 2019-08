Este viernes por la tarde se presentó en sociedad el informe que arrojó como conclusión la jornada voluntaria de concientización y limpieza de la laguna Setúbal. El mismo fue llevado a cabo por un grupo de personas unidas por sus mismas preocupaciones ambientales y sociales, quienes realizaron una campaña abierta de limpieza de un pequeño sector de la laguna bajo el lema "Yo amo mi río". El área total relevada corresponde a unas dos hectáreas totales.

Los resultados que se desprendieron del informe no son para nada alentadores: la recolección de residuos de la superficie de dos pequeños sectores de la Setúbal (al oeste en la zona del Faro; al este sobre la playa frente al predio del Conicet CCT), totalizó una alarmante suma de aproximadamente 522 kilogramos removidos en tan solo tres horas.

laguna setubal trabajos.jpg Los lugares en dódnde se llevaron adelante los trabajos para elaborar el informe. Prensa

Las instituciones que nuclearon a los 90 voluntarios y a 10 personas de la organización que participaron activamente de las tareas, son el Centro Cultural Demos, la Comisión de Ambiente del Cemupro, el Inali dependiente del Conicet Santa Fe y la asociación Mahatma Gandhi con el apoyo del diputado provincial Julio Paco Garibaldi.

Informe Setúbal 2.jpg

Entre diversas conclusiones a los investigadores organizadores de la actividad les llamó poderosamente la atención la alta proporción de botellas de vidrio, así como también botellas de plástico de gaseosas y agua mineral. Considerando que estas últimas son significativamente más livianas que las primeras, aún así, se removieron cerca de 40 kilogramos por hectárea, una cifra preocupante.

"Solamente de plástico, estamos hablando de 40 kilogramos por hectárea en las márgenes. En términos generales y en base a diversos estudios, en la laguna Setúbal encontramos por kilómetro lineal, 100 botellas plásticas y más de 700 micropartículas de plástico por metro cuadrado", subrayó a UNO Santa Fe, Martín Bletter, investigador del Instituto Nacional de Limnología.

Informe Setúbal 3.jpg

Según el informe, todo el residuo recolectado fue dividido en diferentes clases de acuerdo a su composición: plásticos PET, plásticos de otro tipo, vidrio, aluminio y otros metales, telas, otros. En términos generales fueron registrados residuos tales como: botellas (tereftalato de polietileno, presente en envases de gaseosas, agua mineral, etc.), contenedores de productos de limpieza (polietileno de alta densidad y tereftalato de polietileno, agua lavandina, detergente, etc), telgopores (poliestireno expandido, bandejas, potes de helado, vasos, etc.), envolturas de plástico de alimentos y bolsas de supermercado (polietileno de baja densidad), tapas de botellas y sorbetes (polipropileno), etc.

Uno de los principales objetivos de la jornada fue la generación de voluntarios activos y comprometidos, para que su accionar pueda provocar más actividades que se continúen en el tiempo para originar valor agregado a las experiencias.

Concientización ciudadana

"El evento tuvo como finalidad limpiar un sector muy escueto de la laguna Setúbal. Fundamentalmente lo que pusimos en juego fue la concientización de la ciudadanía y la inclusión de la sociedad en este tipo de eventos, con la finalidad de sentirnos los santafesinos parte de una problemática común que afecta a todos", contó Bletter y continuó: "A nivel científico, el objetivo fue determinar las cantidades de contaminantes sólidos urbanos existentes en la superficie de la laguna".

"Nos encontramos con una realidad ya visible. Todos sabemos que la contaminación existe, todos vemos botellas y basura flotando, pero cuando uno está en el lugar trabajando detalladamente en el tema, toma real conciencia y magnitud de la situación. En pocas horas llenamos un camión de basura, desde bolsas con pañales, pasando por plásticos y metales de todos los tipos y hasta juguetes y residuos electrónicos", sostuvo el investigador del Inali.

Informe Setúbal 4.jpg

A modo de conclusión el investigador referente del estudio sentenció: "Esto significa un descuido muy marcado en los sistemas de manejo de residuos sólidos urbanos. Por el tipo de basura encontrada, rápidamente podemos decir que prácticamente la totalidad se trata de despojos de uso diario. Hoy la laguna Setúbal es, por poco, el basurero de la ciudad; y si la acción de las corrientes ayudan, todos estos desechos van a parar al río Paraná. Son preocupantes los altos niveles de contaminación hallados en la Setúbal. Es urgente la necesidad de la intervención en el asunto con el firme objetivo de sanear, o al menos, atenuar dichos niveles de polución".