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EN VIVO: con la presentación de Cacho Deicas y el apagado del fuego, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegan a su fin

El Parque del Sur de la capital provincial será el escenario principal de la ceremonia de clausura y el último Fan Fest. En simultáneo, Rosario y Rafaela despedirán el evento internacional con una variada agenda de espectáculos, la Red de Coros y Orquestas y la Fiesta Bresh.

26 de septiembre 2026 · 09:18hs
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Con la presentación de Cacho Deicas y el apagado del fuego

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Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegarán este sábado a su jornada final con una programación especial en la ciudad de Santa Fe. El Parque del Sur será el escenario de la ceremonia de clausura y de la última jornada del Fan Fest, que combinará propuestas culturales, música y actividades para despedir dos semanas de competencias. En Rosario y Rafaela los Fan Fest despedirán al público con propuestas recreativas y espectáculos.

En Santa Fe, a las 19, será el momento central de la jornada con la ceremonia oficial de clausura. El acto incluirá el desfile de las delegaciones de los 15 países participantes, el traspaso de banderas, las palabras de las autoridades y el desfile de los voluntarios que acompañaron el desarrollo de los Juegos.

También se realizará el apagado del fuego de los Juegos, uno de los momentos simbólicos que marcará el final de las competencias.

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Música para despedir Santa Fe 2026

Durante toda la jornada, el Fan Fest del Parque del Sur, en la capital provincial, tendrá propuestas para todas las edades, a las que se sumarán espectáculos especiales.

Durante la mañana, FM Sol Play tomará uno de los escenarios y, luego, dará lugar a los DJ. La programación continuará a las 18 con la presentación de la Red de Coros y Orquestas de la provincia, integrada por unos 320 chicos y chicas de distintas localidades santafesinas.

Después de la ceremonia protocolar llegará el cierre artístico de la jornada. El programa contempla una Fiesta Bresh y Capi, mientras que a las 21 será el turno del show de Cacho Deicas.

Así, el Parque del Sur concentrará durante la tarde y la noche las últimas actividades del Fan Fest en la ciudad de Santa Fe y el acto que pondrá punto final a los Juegos.

Rosario también tendrá su última jornada

El sábado será también el último día del Fan Fest en Rosario, con actividades desde las 10 en Capi Plaza, el Parque Independencia y el Museo del Deporte.

La programación incluirá espectáculos de circo, DJs, propuestas musicales y las premiaciones que se desarrollarán durante la tarde. Entre los artistas y grupos previstos aparecen Abril Borga, Amapola, La Vanidosa y Jaraná Paraná.

El cierre de la jornada rosarina será a las 21, con la Fiesta Bresh en el Parque Independencia.

Rafaela despide el Fan Fest en el Microestadio

En Rafaela, las actividades se concentrarán en el Microestadio y comenzarán a las 14 con DJ Iván García.

Durante la tarde se presentarán la Compañía Jaracandá, JIVA, Chiquitín y Glitter. A las 19 llegará Indios, mientras que Koino Yokan tendrá a su cargo la última presentación, desde las 20.

Juegos Suramericanos Santa Fe cierre Música
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