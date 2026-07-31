ADN Santa Fe inició la segunda etapa del programa de participación ciudadana. En el Distrito Noroeste se priorizaron una mesa de gestión territorial y una escuela barrial de oficios para jóvenes.

El programa ADN Santa Fe dio un paso más en su objetivo de fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo de los barrios

El programa ADN Santa Fe dio un paso más en su objetivo de fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo de los barrios. Luego de recorrer los ocho distritos de la capital provincial para escuchar las propuestas de vecinos e instituciones, comenzó la segunda etapa de la iniciativa, enfocada en convertir esas ideas en proyectos concretos.

La primera jornada de esta nueva fase se desarrolló en el Distrito Noroeste , con un encuentro realizado en la Escuela Nº 1109 "Hipólito Yrigoyen" , ubicada sobre avenida 12 de Octubre al 9.300. Allí participaron representantes de instituciones barriales, organizaciones sociales, vecinales, clubes, escuelas y concejales de la ciudad.

Escuela de oficios y mesa de gestión: los proyectos que priorizó el Distrito Noroeste gentileza

Checho Basile: "ADN deja de ser un espacio de escucha para convertirse en un espacio de acción"

El presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio "Checho" Basile, destacó el cambio de enfoque que tendrá el programa en esta nueva instancia.

"ADN deja de ser un espacio de escucha para convertirse en un espacio de acción", afirmó el titular del cuerpo legislativo, quien impulsa esta agenda de desarrollo local construida junto a los vecinos.

Según explicó, el objetivo ahora es acompañar la implementación de las iniciativas surgidas durante los encuentros realizados en cada distrito.

Los dos proyectos priorizados por los vecinos del Distrito Noroeste

Durante la reunión se avanzó sobre las dos propuestas que los vecinos consideraron más importantes para el desarrollo del sector.

Una Mesa de Gestión Distrital ADN Santa Fe

El primer proyecto consiste en la creación de una Mesa de Gestión Distrital ADN Santa Fe, un ámbito permanente de trabajo conjunto entre instituciones, vecinos y el Estado.

La iniciativa reunirá a representantes de vecinales, clubes, escuelas, organizaciones sociales, instituciones religiosas, actores productivos, universidades y el Concejo Municipal, con el propósito de coordinar proyectos, gestionar recursos y dar seguimiento a las propuestas surgidas en el marco del programa.

Entre sus principales funciones estarán:

Coordinar iniciativas impulsadas por ADN Santa Fe.

iniciativas impulsadas por ADN Santa Fe. Articular recursos entre las distintas instituciones.

entre las distintas instituciones. Detectar nuevas oportunidades para el distrito.

Realizar un seguimiento permanente de los proyectos.

Gestionar propuestas ante los distintos niveles del Estado.

"Estamos convencidos de que la ciudad cambia cuando sus instituciones trabajan juntas y que la participación ciudadana puede modificar la realidad. Por eso, desde el Concejo Municipal estamos generando estas instancias para acompañar, articular y garantizar que los proyectos avancen", sostuvo Basile.

Una escuela barrial de oficios para jóvenes

La segunda iniciativa priorizada apunta a la creación de una escuela barrial de oficios, destinada especialmente a jóvenes del Distrito Noroeste.

La propuesta contempla un modelo itinerante que permitirá acercar capacitaciones laborales a distintos espacios comunitarios del barrio, en articulación con programas educativos provinciales e instituciones de enseñanza.

El objetivo es ampliar las oportunidades de formación para el trabajo y favorecer la inserción laboral de los jóvenes de la zona.

La participación de las instituciones será clave

Durante la jornada, los asistentes analizaron cada una de las propuestas para identificar mejoras, sumar nuevos actores y definir qué aportes podrá realizar cada institución involucrada.

"Las soluciones no vienen solamente del Estado, las tenemos que construir unidos. En cada mesa pensamos qué debía incorporarse o modificarse para mejorar cada propuesta y qué actores todavía no estaban participando", explicó Basile.

Además, adelantó que las universidades también serán parte del proceso para aportar conocimientos técnicos y colaborar en el seguimiento de cada iniciativa.

ADN Santa Fe inicia una etapa enfocada en la gestión

Desde el Concejo Municipal remarcaron que el desafío ahora será sostener el trabajo conjunto para que las propuestas vecinales se transformen en políticas concretas.

"Desde el Concejo escuchamos, sistematizamos la información y construimos junto a los vecinos y sus organizaciones. Todavía tenemos mucho trabajo por delante para concretarlas y por eso hemos incorporado a las universidades y vamos a estar monitoreando los avances de forma constante. Hoy estamos muy satisfechos de haber iniciado esta segunda etapa, que requiere tiempo y gestión, pero que ya está en marcha", concluyó Basile.