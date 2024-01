Escuela secundaria en Santa Fe: entre los alumnos que deben materias, casi tres de cada diez adeudan cuatro o más

Estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, y la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, entre otros funcionarios del Ministerio de Educación.

Embed SANTA FE | Paritaria docente en conflicto: advierten que peligran las mesas de exámenes de febrero https://t.co/6cp2qCPeiZ — UNO Santa Fe (@unosantafe) January 29, 2024

En tanto, de esos 134.000 estudiantes que adeudan materias en escuelas secundarias de la provincia, 46.000 debe entre una y dos materias: “Van a ir a febrero a las clases donde se intensifican núcleos de aprendizaje para que sean evaluados en febrero”, destacó sobre el grupo que sí va a pasar de año. Después, se refirió a los 14.000 en “amarillo”: “Están en riesgo, con aprobar una sola materia pasan”.

Entre el 55% del total de alumnos que deben materias hay 74.000 estudiantes que adeudan más de cuatro asignaturas, lo que significa que un 28% del total de alumnos en la provincia están en gran riesgo del sistema. "No tuvieron una trayectoria educativa de calidad, no pueden promocionar. Una de las primeras medidas fue eliminar el avance continuo, no vamos a esconder las estadísticas ni que no hay aprendizajes de calidad”, agregaron.

Gran índice de inasistencia

Otro problema es la elevada inasistencia: “En 2023 detectamos 44.000 estudiantes que no lograron una asistencia sostenida”, manifestó recordando que un estudiante precisa cumplir con el 80 por ciento de la asistencia para ser regular. “Detectamos 44.000 estudiantes que no lograron una asistencia sostenida. De esos, 9.000 tiene asistencia nula, están en el sistema pero no fueron a las instituciones. Unos 4.000 de esos 44 presenta un 25 por ciento de asistencia y unos 31.000 alumnos cumplieron con el 71 por ciento”, precisó.

secundaria escuela egresados .jpg

En este sentido, amplió: “El Ministerio carga la inasistencia. Tenemos que trabajar en el control de la asistencia, cuando un estudiante no asiste a la escuela, algo está pasando, el Ministerio tiene que llegar en el momento oportuno, no cuando ya perdió el año”.

El funcionario sinceró “la preocupación en torno al nivel secundario”, pero advirtió: “Venimos a poner sobre la mesa una problemática que tiene números y caras. Tiene vidas. Vamos a afrontarla con transparencia, nada vamos a resolver poniendo esto debajo de la mesa”. A continuación, Piedrabuena desplegó el informe elaborado.

“Terminada la instancia de diciembre, gran cantidad de estudiantes que adeudaba materias, decidimos trabajar rápidamente para esa instancia que empieza el 1 de febrero”, dijo sobre el proceso de intensificación de aprendizajes.

El mensaje central de la exposición fue: “Los estudiantes tienen que estar en las escuelas”. Es por esto que, la secretaria hizo un llamamiento: “Convocamos a los estudiantes a que vayan a las escuelas, a los que de adeudan materias, ahí los docentes enseñan. Sabemos que la docencia se prepara en esta instancia pero queremos desde el ministerio acompañar este proceso”, dijo en relación a la instancia que se concretará en febrero.

Piedrabuena confió que “todos los padres van a recibir un mensaje a través de la libreta digital". "En febrero deben ir a la escuela los alumnos, los vamos a convocar uno por uno”, reflexionó.

La instancia aglutina a todos los funcionarios ministeriales, desde los supervisores, los directores y por supuesto, los docentes. “No queremos dejar solos a los estudiantes. Todos vamos a acompañar el proceso de intensificación de días de clases. Cada director va a reorganizar institucionalmente los recursos humanos para llevar adelante estas instancias de clases intensivas”, determinó.

“Por último –destacó– queríamos mostrar el desempeño en las escuelas de avance continuo”. De acuerdo a lo que expuso, el 55 por ciento de alumnos que adeuda materias asiste a escuelas con este sistema. “El avance continuo no acompañó a los alumnos”, aseguró.