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Universidades de Santa Fe sin clases por el paro nacional: reclaman una actualización presupuestaria y salarial de los docentes

Los docentes universitarios iniciaron un nuevo plan de lucha en reclamo por la crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. La medida afectará a la UNL y la UTN Santa Fe, con jornadas de visibilización y paro total de actividades

26 de mayo 2026 · 07:40hs
Universidades de Santa Fe sin clases por el paro nacional: reclaman una actualización presupuestaria y salarial de los docentes

José Busiemi

Las aulas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la facultad regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) permanecerán vacías desde este martes por el inicio de un nuevo paro universitario nacional impulsado por los gremios docentes.

La medida de fuerza se extenderá entre el 26 y el 30 de mayo y se enmarca en el conflicto que mantienen las universidades públicas con el Gobierno nacional por la falta de actualización presupuestaria y el deterioro salarial de docentes y no docentes.

El reclamo fue ratificado a través de un comunicado conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, donde exigieron la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y reglamentada en octubre pasado.

“La solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la ley de financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación y exigimos su pleno cumplimiento”, expresaron las entidades.

Además, insistieron en la necesidad de una convocatoria urgente a paritarias para recomponer los salarios del sector, fuertemente golpeados por la inflación.

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Cómo será el paro universitario en la UNL y la UTN Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, la protesta impactará tanto en las actividades académicas de la UNL como de la UTN Regional Santa Fe.

Desde el gremio docente de la UTN, FAGDUT, confirmaron que durante el martes y miércoles se realizarán jornadas de visibilización dentro de las facultades, mientras que el jueves y viernes habrá paro total sin actividades académicas ni de investigación.

A su vez, el plan de lucha incluirá otra jornada de paro el próximo jueves 4 de junio, completando así las 120 horas de protesta anunciadas a nivel nacional.

El secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, sostuvo que la situación salarial se volvió “insostenible” y advirtió sobre el impacto que tiene en el sistema universitario.

“Cada día que pasa sin resolverse esta problemática hay más docentes que, por estos salarios indignos, migran al sector privado y más estudiantes que, por no tener becas, dejan la facultad”, afirmó.

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Reclamo por salarios, becas y presupuesto universitario

Entre los principales puntos del reclamo, los gremios universitarios exigen:

  • Apertura inmediata de paritarias
  • Aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario
  • Actualización de las becas estudiantiles
  • Garantías para el funcionamiento de universidades y hospitales universitarios
  • Fondos para infraestructura, ciencia y técnica

Según denunciaron las organizaciones sindicales y estudiantiles, pese a que existen partidas presupuestarias aprobadas para 2026, el Gobierno nacional todavía no giró los fondos necesarios para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

También alertaron sobre la situación crítica de las obras sociales universitarias debido al desfasaje entre los aumentos de medicamentos y prestaciones médicas frente a los incrementos salariales. “Hay alerta de quiebre en las obras sociales universitarias”, advirtió Mozzi.

• LEER MÁS: La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: "Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo"

Universidades paro docentes
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