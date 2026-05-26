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Niebla y mañanas frías en Santa Fe: el pronóstico anticipa más nubosidad hacia el fin de semana

El SMN emitió una advertencia violeta por reducción de visibilidad para este martes y miércoles. Según la FICH-UNL, las condiciones se mantendrán estables aunque con aumento de nubosidad y descenso de las máximas desde el jueves.

26 de mayo 2026 · 07:24hs
Niebla y mañanas frías en Santa Fe: el pronóstico anticipa más nubosidad hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia violeta por niebla para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe tanto para la mañana de este martes como la madrugada y mañana del miércoles. Según el organismo: " El área será afectada por bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad"

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico extendido

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada fría, niebla y una temperatura de 10.6º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el predominio de un sistema de alta presión en la región, con aporte de aire frío en todos los niveles de la troposfera lo que permite una jornada soleada con presencia de bancos de nieblas o neblinas matinales, los cuales se pueden extender durante el transcurso de la mañana. No obstante ello, y debido a la tendencia de ingreso de aire algo más cálido durante la semana, se esperan que con el correr de los días se observe mayor nubosidad durante el transcurso de los días sin fenómenos adversos en principio. Respecto de las temperaturas, si bien las mismas se deberían mantener sin grandes variaciones durante las jornadas de hoy y la de mañana miércoles, a partir del jueves deberían disminuir las máximas y la amplitud térmica por la presencia de nubosidad variable en la región.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche y condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el jueves se espera una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 19º, con poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.

Por último, viernes mayormente nublado a parcialmente nublado por momentos con condiciones estables y temperaturas con poco cambio y baja amplitud térmica: mínima 15º y máxima 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sureste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

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