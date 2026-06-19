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Estacionamiento medido: el municipio explicó por qué los números del SEOM llegan a 9.000 pero hay 4.974 boxes

Desde el Ejecutivo municipal salieron al cruce de las declaraciones del concejal de la oposición, Jorge Fernández (PJ), quien denunció que el municipio "duplicó" las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente.

19 de junio 2026 · 18:10hs
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Estacionamiento medido: el municipio explicó por qué los números del SEOM llegan a 9.000 pero hay 4.974 boxes

José Busiemi

Estacionamiento medido: el municipio explicó por qué los números del SEOM llegan a 9.000 pero hay 4.974 boxes

Este viernes por la mañana, el concejal del Partido Justicialista, Jorge Fernández, cuestionó la falta de información pública sobre la cantidad real de dársenas que integran el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) en la ciudad de Santa Fe, y sostuvo que el número se habría duplicado respecto de lo previsto originalmente en el pliego licitatorio.

Tras su denuncia en diálogo con el programa Mañana UNO (106.3 FM), donde subrayó que "el pliego licitatorio establecía una base de 3.700 espacios de estacionamiento medido, pero que hoy habría cerca de 9.000", acusando a funcionarios municipales de haber mentido al asegurar que la cantidad no se incrementaría, desde el Ejecutivo municipal salieron al cruce del edil con una respuesta oficial brindada por la Subsecretaría de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Transporte y Movilidad.

LEER MÁS: Un concejal denunció que el municipio "duplicó" las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Control, actualmente se encuentran habilitadas, demarcadas y numeradas un total de 4.974 dársenas de estacionamiento tarifado. Esta cifra global contempla tanto los tradicionales cajones del centro y el Barrio Sur como las flamantes posiciones integradas en el área portuaria.

El misterio de los números: ¿Por qué llegan a 9.000 si son 4.974 boxes?

Uno de los puntos clave del informe técnico radica en el criterio de asignación de los códigos visibles en el asfalto. El municipio diseñó una identificación única de cuatro dígitos numéricos para agilizar la carga en la aplicación móvil de los usuarios y optimizar las tareas de los inspectores de tránsito. Sin embargo, la numeración no es correlativa:

[Intersección Sudeste: Origen] ► Inicia en el Box 0000 y avanza de forma secuencial por cuadra.

[Margen de Reserva Urbana] ► Se dejan al menos 3 números libres por cuadra (absorbe futuras reformas).

[Distrito Puerto: Bloque 9.000] ► Salto tecnológico y geográfico. Numeración exclusiva desde el 9.000.

Por este motivo de ingeniería vial, la numeración visible en los cordones no refleja de manera lineal ni directa la cantidad real de dársenas operativas. El sistema guarda números de reserva en cada cuadra para absorber de forma elástica futuros cambios urbanísticos, colocación de rampas de accesibilidad, nuevas restricciones de carga y descarga, o reasignaciones de espacio sin necesidad de alterar el software general del SEOM.

El Distrito Puerto posee una lógica propia: sus dársenas fueron planificadas y distribuidas en conjunto con el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe según las necesidades operativas y comerciales de la zona de boliches, torres y shopping.

Dimensiones estándar y la expansión sobre la mano izquierda

La demarcación del Nuevo SEOM se ejecutó, por regla general, sobre la misma traza de las arterias donde ya funcionaba el esquema tecnológico anterior, aunque con importantes correcciones de infraestructura:

Medidas unificadas: los boxes se pintaron bajo una medida estándar de 5 metros de largo por 2,5 metros de ancho, dimensiones adaptadas y calibradas de acuerdo a las características de ancho y transitabilidad de cada cuadra santafesina.

Estacionamiento a la izquierda: se incorporaron nuevos espacios medidos en sectores específicos del macrocentro donde el Concejo Municipal habilitó, mediante normativas especiales, el estacionamiento sobre la mano izquierda para ensanchar la capacidad de absorción vehicular.

Tramos completados: se pintaron y señalizaron cuadras testigo que antes habían quedado desconectadas o en zonas grises de control.

Según indicaron desde el Ejecutivo local, con este nuevo esquema técnico consolidado bajo la Ordenanza 13.046, el Municipio buscó dotar de mayor previsibilidad al tránsito santafesino, garantizando la rotación vehicular en las zonas de alta densidad administrativa y comercial, y penalizando el uso indebido del espacio que pertenece a todos los ciudadanos.

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