"Estamos dando un gran paso para lograr un acceso igualitario a la educación"

El gobierno provincial anunció que pondrá en funcionamiento la semana próxima el sistema de Boleto Educativo Gratuito para alumnos, docentes y no docentes de todos los niveles. En este marco, el legislador que representa al Frente Renovador en la provincia, Oscar Martínez, declaró que “el Boleto Educativo Gratuito ha sido una de las banderas de nuestro espacio político desde hace casi ocho años. Esta iniciativa tuvo su origen en una política pública impulsada por el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de La Sota en la que el Frente Renovador se inspiró. Lo hemos presentado en el Concejo Deliberante de Santa Fe en 2013, en la Legislatura provincial ese mismo año y lo hemos vuelto a presentar a principios del pasado año al comienzo de mi gestión. Y también en el Congreso Nacional cuando me tocó ser legislador del Frente Renovador. Hoy es una realidad a partir de la Ley de Necesidad Pública que aprobó la Cámara de Diputados con el consenso de todas las fuerzas políticas y se llevó a cabo a través del Decreto Nº 1175 del Gobernador, con un gran impulso por parte del Secretario de Transporte provincial Osvaldo Miatello”.