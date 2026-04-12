Joaquín Gil, el árbitro para Colón–Racing de Córdoba en el Brigadier

Joaquín Gil será el árbitro del partido entre Colón y Racing de Córdoba en el Brigadier López. Será el debut con el Sabalero, y la novena vez con la Academia.

La cuenta regresiva está en marcha y Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en un duelo clave. La organización de la Primera Nacional confirmó que Joaquín Gil será el árbitro del encuentro ante Racing de Córdoba, este domingo desde las 19 en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A.

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El juez estará acompañado por Marcos Horticolou y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro en Santa Fe.

Debut absoluto con Colón

El partido tendrá un condimento especial para Gil, ya que será la primera vez que dirija al Sabalero. En un contexto donde el equipo rojinegro atraviesa un buen momento y pelea por mantenerse en lo más alto de la tabla, la designación suma un factor de expectativa.

La falta de antecedentes con Colón abre un escenario nuevo tanto para el árbitro como para el equipo, en un compromiso que tiene incidencia directa en la lucha por la punta.

Antecedentes equilibrados con Racing

Distinta es la historia con Racing de Córdoba, equipo al que Gil ya dirigió en ocho oportunidades. El balance es parejo: tres victorias, dos empates y tres derrotas para la “Academia”, lo que refleja una tendencia sin inclinaciones marcadas.

Colón salida Será la primera vez que Joaquín Gil dirija a Colón, mientras que tiene ocho antecedentes con Racing de Córdoba.

En el plano disciplinario, el árbitro mostró 14 tarjetas amarillas y una roja en esos encuentros, sosteniendo un criterio que combina control con cierta mesura.

Un árbitro con recorrido

En su trayectoria, Joaquín Gil acumula experiencia en distintas categorías del ascenso argentino y copas nacionales. En total, registra:

115 partidos dirigidos

400 tarjetas amarillas

10 expulsiones por doble amarilla

21 tarjetas rojas directas

Su mayor rodaje se dio en el Torneo Federal A, aunque también suma una cantidad considerable de presencias en la Primera Nacional, lo que lo posiciona como un árbitro habituado a encuentros de alta exigencia.

Un partido que exige atención

El cruce en el Brigadier López no será uno más. Colón buscará consolidarse como líder de la Zona A, mientras que Racing de Córdoba intentará recuperarse y no perder terreno en la pelea.

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En ese contexto, la labor arbitral aparece como un aspecto clave. Con dos equipos que necesitan sumar y con un torneo cada vez más competitivo, cada decisión puede pesar. Y allí estará la mirada puesta sobre Joaquín Gil, en una noche donde el margen de error será mínimo.